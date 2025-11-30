انتقاد «پاپ» از رژیم صهیونیستی در پایتخت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان در نخستین نشست خبری خود در هواپیمای حاملش به لبنان، بر لزوم راه‌حل دو دولتی برای اسرائیل و فلسطینیان تأکید کرد.

خبرگزاری آناتولی به نقل از پاپ گزارش داد که «اسرائیل در حال حاضر راه‌حل دو دولتی را رد می‌کند، با وجود اینکه تنها راه پایان دادن به درگیری جاری است».

پاپ بعدازظهر امروز یکشنبه برای انجام سفری ۴۸ ساعته وارد بیروت پایتخت لبنان شد که دومین ایستگاه او در اولین سفر رسمی خارجی‌اش از زمان تصدی مقام پاپی در ماه مه گذشته پس از ترکیه است.

پاپ همچنین با «جوزف عون» رئیس جمهور، «نواف سلام» نخست وزیر و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد.

پاپ در سخنانی خطاب به مردم لبنان گفت: شما مردمی هستید که تسلیم نمی‌شوید، بلکه مردمی هستید که در مواجهه با سختی‌ها استقامت می‌کنید و می‌دانید چگونه دوباره متولد شوید. شما کشوری متنوع هستید، جامعه‌ای متشکل از جوامعی که با یک زبان یعنی زبان امید متحد شده‌اند و این به شما اجازه داده است که از نو شروع کنید.

پاپ لئو چهاردهم خاطرنشان کرد: زخم‌هایی وجود دارد که اگر فوراً درمان نشوند، سال‌ها و گاهی اوقات نسل‌های کامل برای التیام نیاز دارند. بدون پیش رفتن به سمت آینده‌ای که در آن خیر بر شر پیروز می‌شود، هیچ آشتی پایداری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: صلح‌جویان فرار نمی‌کنند؛ آنها جرات ماندن دارند، حتی اگر مستلزم فداکاری باشد. صلح تنها می‌تواند در بستری زنده و عملی مبتنی بر پیوندهای تاریخی و جغرافیایی شکوفا شود.