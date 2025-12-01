دستگیری ۲ سارق خودرو در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سرقت خودرو موضوع در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران کلانتری ۱۳ شمس تبریزی با انجام اقدامات فنی و پلیسی سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضائی در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به بزه ارتکابی اعتراف و در تحقیقات تکمیلی پلیس جمعاً به ۱۴ فقره سرقت خودرو و داخل خودرو در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.

سرهنگ نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست تا ضمن رعایت هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعاً با ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.