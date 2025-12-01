آرمان بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور کمک به خانوادههای نیازمند اقلام ضروری این خانوادهها در قروه تأمین و توزیع شد.
وی افزود: با وجود فشردگی برنامههای هفته بسیج، توزیع این اقلام با چند روز تأخیر انجام شد و امروز ۱۱۰ خانواده نیازمند از این کمکها بهرهمند میشوند.
وی گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ خانوار شامل بیش از ۱۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قروه قرار دارند و بخشی از این افراد شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان، بیماران صعبالعلاج و اقشار فاقد درآمد ثابت یا بیمه اجباری هستند.
بابایی با اشاره به افزایش فشارهای معیشتی بر مردم گفت: تنها در بازه ۱۵ شهریور به بعد سهمیه جدیدی دریافت کردیم و حدود ۱۰۰ خانوار تازه به جمع مددجویان اضافه شدهاند.
وی تصریح کرد: بسیاری از این خانوادهها به صورت موقت و بین شش ماه تا یک سال تحت پوشش قرار میگیرند و در این مدت میتوانند از طرحهای اشتغال بهرهمند شوند.
توزیع ۱۱۰ قلم کالای اساسی
به گفته رئیس کمیته امداد قروه، اقلام دریافتی شامل ۵۹ بخاری، ۱۹ یخچال، ۶ ماشین لباسشویی، ۱۴ جاروبرقی و ۱۲ تلویزیون ۳۲ اینچ است که بر اساس نیازسنجی مددکاران در سامانه «سوها» توزیع میشود.
وی تصریح کرد: هماکنون بیش از ۵۰۰ نیاز ثبتشده برای لوازم ضروری در سامانه داریم و متأسفانه منابع دولتی تنها پاسخگوی یکپنجم این نیازهاست.
بابایی با تأکید بر نقش کلیدی خیرین و مراکز نیکوکاری گفت: اگر کمکهای خیرین نباشد، عملاً قادر به پاسخگویی به حجم بالای نیازها نیستیم و در هشت ماه گذشته حدود ۹۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین به کمیته امداد قروه کمک شده که ۲۹۰ میلیون تومان آن از محل صندوقهای صدقات بوده است.
وی همچنین از تحقق ۹ میلیارد تومان زکات در سال جاری خبر داد و افزود: تمام زکات جمعآوریشده روستاها، همراه با ۵۰ درصد اعتبار تشویقی، طی یکماه به حساب دهیاری همان روستا بازگردانده میشود و کمیته امداد سهمی از آن برای خود برنمیدارد.
نیاز به گسترش فرهنگ نیکوکاری
رئیس کمیته امداد قروه با اشاره به اطلاعرسانی ناکافی درباره خدمات این نهاد گفت: بسیاری از مردم نمیدانند صدقههای پرداختی آنان دقیقاً در همان شهرستان هزینه میشود و حتی یک ریال آن به شهرستان دیگر منتقل نمیشود.
وی تأکید کرد: بخش زیادی از مراجعات معیشتی دستگاههای مختلف از جمله فرمانداری، دفتر امامجمعه و نماینده مجلس به امداد ارجاع میشود و این حجم نیاز تنها با حمایت خیرین قابل پاسخگویی است.
بابایی در پایان از مدیران دستگاهها و خیرین شهرستان خواست برای رفع نیازهای فوری خانوارهای محروم همکاری بیشتری داشته باشند چراکه در برخی بازدیدها خانوادههایی دیده میشود که حتی ابتداییترین امکانات زندگی را ندارند.
