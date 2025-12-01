  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

پایداری هوا در گیلان تا سه‌شنبه؛ فعالیت های دریایی از فردا نامناسب است

پایداری هوا در گیلان تا سه‌شنبه؛ فعالیت های دریایی از فردا نامناسب است

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به استقرار جوی پایدار تا ۴۸ ساعت آینده گفت: از عصر سه‌ شنبه با نفوذ سامانه بارشی، افزایش ابر، وزش باد، کاهش دما و بارندگی در استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در استان گیلان تا ۴۸ ساعت آینده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود، افزود: در برخی مناطق پدیده مه یا مه‌آلودگی مورد انتظار است و در ارتفاعات و دامنه‌ها وزش باد جنوبی مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از عصر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی و شمالی‌شدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، کاهش نسبی دما، بارندگی، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا روز پنجشنبه فراهم می‌شود.

دادرس همچنین گفت: بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه دریایی اداره‌کل هواشناسی دریایی گیلان، شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از عصر سه‌شنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه نامناسب خواهد بود.

کد خبر 6673924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها