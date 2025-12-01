محمد دادرس در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی غالباً پایدار در استان گیلان تا ۴۸ ساعت آینده است.
وی با بیان اینکه طی این مدت آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود، افزود: در برخی مناطق پدیده مه یا مهآلودگی مورد انتظار است و در ارتفاعات و دامنهها وزش باد جنوبی مشاهده خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از عصر سهشنبه با ورود سامانه بارشی و شمالیشدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر، مهآلود شدن هوا، وزش باد، کاهش نسبی دما، بارندگی، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا روز پنجشنبه فراهم میشود.
دادرس همچنین گفت: بر اساس پیشبینی پنجروزه دریایی ادارهکل هواشناسی دریایی گیلان، شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیتهای دریایی از عصر سهشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه نامناسب خواهد بود.
