محمد دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در استان گیلان تا ۴۸ ساعت آینده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود، افزود: در برخی مناطق پدیده مه یا مه‌آلودگی مورد انتظار است و در ارتفاعات و دامنه‌ها وزش باد جنوبی مشاهده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: از عصر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی و شمالی‌شدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، کاهش نسبی دما، بارندگی، رعدوبرق و احتمال تگرگ تا روز پنجشنبه فراهم می‌شود.

دادرس همچنین گفت: بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه دریایی اداره‌کل هواشناسی دریایی گیلان، شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از عصر سه‌شنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه نامناسب خواهد بود.