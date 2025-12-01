مگر در پلتفرم چند «پوست شیر» داریم؟؛ ساخت سریال «فک و فامیل»

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ امروز دوشنبه ۱۰ آذر طی نشستی با خبرنگاران از جزئیات پروژه‌های این مرکز سخن گفت.

فضل الله شریعت پناهی مدیر اداره کل تولیدات غیرنمایشی، محمد حجت احمدی زر مدیر تولیدات نمایشی، اسماعیل بهمن آبادی مدیر خانه تولیدات جوان، سیاوش عقدایی مدیر شبکه اینترنتی جام جم و حامد فاتحی مدیر روابط عمومی معاونت سیما در این نشست حضور دارند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آورده این مرکز در چند سال اخیر چه بوده است، عنوان کرد: برخی از تولیداتی که امروز از طرف سیمافیلم پخش می شود متن هایش از زمانی که من در سیمافیلم بودم شروع شده است. ما در حوزه تاتر تلویزیونی وقتی در نقطه منفی هستیم و از تله تاتر رو برگردانده اند باید دید از این پس برای احیای آنچه استراتژی هایی باید بگذاریم.

اکبرشاهی با اشاره به احیای تله تئاترها اظهار کرد: زنده یاد هادی مرزبان زحمت کشید و یک تئاتر تلویزیونی برای ما تولید کرد. ما از مرزبان، قطب الدین صادقی و در نهایت با ۱۳ نفر از بزرگان تئاتر مذاکره کردیم و بخشی از تله تئاترها تولید شده است. با این حال ما باید دوره ای را می گذراندیم.

وی در ادامه درباره پروژه های این مرکز عنوان کرد: ما در میان کارهای نمایشی مجموعه «چرخ گردون» را آغاز کردیم و فصل نخست آن تولید شد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این مجموعه در پارک لاله و در ظاهر با یک لوکیشن واحد ساخته شد، اما در عمل همان فضای مشخص بیش از ۱۸ لوکیشن متفاوت در اختیار گروه تولید قرار داد. فصل اول تولید و پخش شد و در ارزیابی‌ها بازخوردی متوسط دریافت کرد. در ادامه، فصل دوم را با رویکرد تقویتی ساختیم، اما مشاهده شد که رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول حاصل نشده است.

وی اضافه کرد: با نگاهی به چند دهه تجربه تولید سیتکام در تلویزیون، مشاهده می‌کنیم که شمار آثار شاخص این ژانر مانند «خانه سبز» یا «همسران» بسیار محدود است و به‌سختی می‌توان به پنج یا ۱۰ اثر موفق رسید. این اتفاق ناشی از آن است که مسیر پیشین تکرار نشده، تجربه‌ها از دست رفته و فعالان این حوزه نیز از کار فاصله گرفته اند.

اکبرشاهی یادآور شد: پس از تجربه «چرخ گردون» و «لمندگان» که هر دو بازخوردی متوسط داشتند، خوشبختانه مجموعه‌های تازه‌ای آغاز شد. یکی از آن‌ها «رویای ریحانه» است که توسط خانه تولیدات ساخته شد و به دلیل مدل تولیدی مبتنی بر لوکیشن زایشگاه، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. این مجموعه در دو مقطع زمانی به‌عنوان پرتماس‌ترین برنامه معاونت سیما در ارتباط با مرکز مخاطبان معرفی شد که نشان‌دهندۀ موفقیت آن است. مجموعه جدید «بهار شیراز» نیز که به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری تولید شده که از ابتدای دی‌ماه یا شب یلدا روی آنتن خواهد رفت.

وی با اشاره به یک پروژه جدید اظهار کرد: همچنین مجموعه «فک و فامیل» اخیراً با مشارکت حوزه هنری کلید خورده است. این سریال روایتگر زندگی اهالی یک آپارتمان در آغاز جنگ تحمیلی و رخدادهای ۱۲ روز نخست آن است. کارگردانی این اثر بر عهده حسین دارابی است که با انگیزه بالا وارد پروژه شده‌اند و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا شفاه بر عهده دارد. این مجموعه ۴۵ قسمتی در ژانر سیتکام تعریف شده و به‌تازگی تصویربرداری آن آغاز شده است. پروژه دیگری نیز توسط خانه تولیدات جوان در دست ساخت است؛ مجموعه ۳۶ قسمتی «کلانتری»، که روایتگر داستان‌های یک کلانتری در کرمان است.

وی در پاسخ به پرمخاطب ترین مرکز سیمرغ عنوان کرد: پرمخاطب ترین تولید ما مجموعه «اقای قاضی» بوده است. موسسه سلوک مجری طرح این مجموعه بوده است. همچنان که در «فک و فامیل» مجری طرح سازمان سینمایی سوره است. توافق هم این است که ما سیاست ها را تعیین می کنیم. در «آقای قاضی»، تمام سرمایه‌گذاری، نظارت و مدیریت تولید متعلق به سازمان است و مجموعه «سلوک» صرفاً به عنوان مجری طرح و از نظر قانونی طرف قرارداد بوده است.

وی اضافه کرد: مجموعه «حکایت‌های کمال» اشاره می‌کنم که در تابستان گذشته پخش شد و با استقبال مناسبی همراه بود. هزینه تولید فصل دوم این مجموعه نسبت به برخی آثار دیگر ـ از جمله پروژه‌هایی مانند «ریالیتی‌شو» ـ حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر بوده است. برنامه «جام‌جم» نیز که در جامعه رسانه‌ای بسیار دیده می‌شود، هزینه تولید آن تقریباً نصف هزینه یک سریال روز در سیمافیلم است. این تفاوت نشان می‌دهد برنامه با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، بازده قابل‌قبولی داشته است. ضمن اینکه آقای جبلی نیز حمایت جدی از این برنامه داشته‌اند.

اکبرشاهی در پاسخ به پرسش مهر درباره اعلام درصد مخاطب تولیدات این مرکز تصریح کرد: در سازمان صداوسیما تصویب شده است که مرکز تحقیقات صداوسیما باید فقط محل پاسخگویی نسبت به آمار باشد که مقطعی هم اعلام می کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره چرایی ساخت تولیدات نمایشی که توفیقی نداشتند، اظهار کرد: «چرخ گردون» و «لمندگان» تولیدات متوسطی شد اما «رویای ریحانه» و «حکایت های کمال» سریال هایی بود که اقبال بیشتری داشت. به هر حال ما در یک مسیر رو به رشد قرار داریم. دو تجربه ما بازخورد متوسط داشت. برای مثال «چرخ گردون» حدود ۱۲/۵ تا ۱۴ درصد مخاطب داشته است. در گونه و مدل تولید خود، عددی قابل قبول محسوب می‌شد، اما زمانی که فصل جدید آن را تقویت کردیم، باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشد. این موضوع در بسیاری از تولیدات طبیعی است.

وی اضافه کرد: در مورد «آفتابگردون» نیز صادقانه بگویم که هنگام شروع ضبط فصل اول با اجرای الهام چرخنده نگرانی‌هایی داشتیم، اما در نهایت نظرسنجی‌ها نشان داد که با استقبال خوبی روبه‌رو شده است و ان‌شاءالله فصل دوم آن به‌زودی آغاز می‌شود.

رییس سیمرغ تصریح کرد: در حوزه مستند نیز آثار شاخصی تولید شده است؛ از جمله مجموعه «بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتح‌الله امیری که از نظر کیفیت تولید اثر ویژه‌ای محسوب می‌شود. گاهی واقعاً تأسف‌آور است که فرصت نمایش چنین آثاری در جلسات مرتبط با محیط زیست کشور فراهم نمی‌شود.

وی در بخش دیگر عنوان کرد: با جواد قارایی درباره «ایرانگرد» به این جمع‌بندی رسیدیم و تولید نسخه نوروز ۱۴۰۵ به‌طور کامل به پایان رسیده و آماده پخش است. این‌گونه تولیدات اگر مستقیماً بر عهده شبکه‌ها قرار می‌گرفت، فشار مضاعفی به ساختار آن‌ها وارد می‌کرد. به همین دلیل بخشی از این مدل برنامه‌ها به مرکز سیمرغ منتقل شد تا شبکه‌ها از بار تولیدهای سنگین رها شوند.

اکبرشاهی در پاسخ به انتقادی در مقایسه آثار تلویزیون و شبکه نمایش خانگی که برخی مثل «پوست شیر» تاثیرگذار است، عنوان کرد: مگر در نمایش خانگی چند تا «پوست شیر» ساخته شده است؟ «پایتخت»، «آقای قاضی»، «زندگی پس از زندگی» و… هم بسیار سر زبان است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره محافظه کار شدن برنامه «جام جم» تصریح کرد: به نظرم اینطور نیست. خیلی ها لات کوچه خلوت هستند و بیرون نقد می کنند و به زمین و زمان گیر می دهند، با خبرگزاری ها مصاحبه می کنند ولی وقتی از آنها دعوت می کنیم و می گوییم این سخنان را در «جام جم» بگو به برنامه نمی آیند. زمانی مد بود می گفتند ما با تلویزیون قهریم ولی الان حداقل کمتر شده است که اینطور بگویند اما به برنامه نمی آیند.

وی اضافه کرد: ما هیچ محدودیتی نداریم در دعوت از مهمان اگرچه شاید بنا به ملاحظاتی برخی محدودیتی داشته باشند اما اقای جبلی کاملا حمایت می کنند که همه اشخاص بتوانند در برنامه حضور پیدا کنند.

شریعت‌پناهی نیز در این بخش عنوان کرد: برخی مواقع هم مشکل داریم که مهمان تعیین می کند که مقابل چه کسی بنشیند و یا چه کسی مقابل او ننشیند.

رئیس سیمرغ افزود: فصل سوم مجموعه «آقای قاضی» نیز با نهایی‌شدن مذاکرات، به‌زودی وارد مرحله تولید خواهد شد. فصل جدید این مجموعه همچنان بر مسائل روزمره مردم و دغدغه‌های اجتماعی تمرکز دارد.

اکبرشاهی همچنین از همکاری با شبکه ورزش برای تولید مجموعه استعدادیابی «کاپیتان» خبر داد که با حضور داورانی چون هادی چوپان اجرا می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: با جواد قارایی درباره «ایرانگرد» به این جمع‌بندی رسیدیم و تولید نسخه نوروز ۱۴۰۵ به‌طور کامل به پایان رسیده و آماده پخش است. این‌گونه تولیدات اگر مستقیماً بر عهده شبکه‌ها قرار می‌گرفت، فشار مضاعفی به ساختار آن‌ها وارد می‌کرد. به همین دلیل بخشی از این مدل برنامه‌ها به مرکز سیمرغ منتقل شد تا شبکه‌ها از بار تولیدهای سنگین رها شوند. همچنین مجموعه «در و تخته» را برای نوروز داریم.