پیش‌بینی بارندگی برای استان یزد

یزد_ کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد گفت: از فردا برای استان یزد افزایش ابر، سرعت باد و بارندگی در برخی مناطق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس میرحسینی گفت: همچنان پایداری، سکون نسبی جو و و به تبع آن افزایش غلظت آلاینده‌ها را در مناطق صنعتی و پر تردد شهری داریم.

میر حسینی افزود: از فردا تا پایان هفته گاهی افزایش ابر، سرعت باد و در برخی نقاط بارندگی پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روند افزایشی محسوس دما تا فردا ادامه دارد بیان کرد: دمای شهر یزد امروز ۵ درجه سانتیگراد بود و از روز چهارشنبه دوباره کاهش دما خواهیم داشت.

میرحسینی گفت: سبز دشت با منفی ۷ درجه و بهادران و چاه افضل با منفی ۴ درجه سردترین نقاط استان یزد بوده‌اند.

