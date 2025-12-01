تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای آینده، سامانههای بارشی فعالی در اغلب مناطق قم مشاهده نمیشود و پایداری نسبی جو ادامه خواهد داشت.
این وضعیت منجر به سکون هوا و افزایش غلظت آلایندهها در مناطق صنعتی قم طی ساعات اولیه صبح میشود.
از بعدازظهر دوشنبه تا سهشنبه، آسمان در بخشهایی از شمال، غرب و مرکز قم نیمهابری خواهد شد و احتمال بارش پراکنده باران و وزش باد در برخی ساعات وجود دارد.
این ناپایداریهای محدود ممکن است تا حدودی از غلظت آلایندهها در مناطق صنعتی استان بکاهد.
دمای هوا طی این مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت و انتظار میرود نوسانات آن بهصورت جزئی در حد دو تا سه درجه باشد.
در روزهای پایانی هفته نیز پیشبینیها از استمرار وضعیت نسبتاً آرام جوی خبر میدهد و احتمال وقوع بارش مؤثر در بیشتر مناطق استان ضعیف است.
بیشینه دما امروز و روزهای آینده در قم ۲۲ و کمینه دما نیز در محدوده ۶ درجه سانتیگراد است.
