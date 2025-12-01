آینده مهندسی مواد حرکت به سمت ساخت هوشمند و تولید سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی، دکتر شهرام رایگان، با اشاره به برگزاری چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵) در ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: میتوان گفت که تحولات دانش متالورژی و مواد آیندهای را نوید میدهند که در آن مواد نهتنها نیازهای صنعتی را پاسخ میدهند، بلکه بهصورت هوشمند و سازگار با محیط زیست طراحی و تولید خواهند شد.
وی، با بیان اینکه پیشرفتهای نوین متالورژی و مواد تأثیر عمیقی بر صنعت، فناوریهای پزشکی، انرژی و حتی زندگی روزمره خواهند گذاشت، خاطرنشان کرد: این پیشرفتها نقش این علم را بیش از پیش برجسته خواهند کرد.
انقلاب در حوزه خودروهای الکتریکی و ذخیرهسازی انرژی با مهندسی مواد و متالورژی
عضو هیأت علمی دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران، با اشاره به نقش حیاتی دانش متالورژی و مواد در حوزه انرژی هم گفت: توسعه باتریهای حالت جامد، باتریهای لیتیوم -هوا و الکترودهای نانوساختار و توسعه باتریهای حالتجامد نویدبخش انقلابی در فناوری خودروهای الکتریکی و ذخیرهسازی انرژی است.
رایگان تصریح کرد: طراحی مواد جدید برای سلولهای سوختی، توربینهای گازی و نیروگاههای هستهای اهمیت فراوانی در افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت دارد.
وی، افزود: علاوهبر این، تحقیقات در زمینه مواد هوشمند که قادر به پاسخگویی به عوامل محیطی مانند دما، فشار یا میدان مغناطیسی هستند، مسیر تازهای برای تولید حسگرها و سازههای خود ترمیمپذیر گشوده است.
رئیس چهاردهمین کنفرانس علمی بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی با بیان اینکه آلیاژهای حافظهدار هوشمند هم شکل اولیه خود را به خاطر میسپارند. اگر آنها تغییر شکل داده شوند، با یک محرک ساده مثل حرارت، به شکل اصلی خود بازمیگردند، گفت: این فناوری امروزه در استنتهای قلبی، قطعات هواپیما و حتی قاب عینکها به کار میرود.
پیشرفتهای مهندسی متالورژی و مواد مدیون ترکیب علم، فناوریهای شبیهسازی کامپیوتری، نانوفناوری و … است
رایگان، ادامه داد: مواد الکترونی و مواد مغناطیسی از جمله موادی هستند که پیشرفت صنایع و ساخت تجهیزات با کارآیی بالا مدیون تحقیق و توسعه در زمینه تولید آنهاست. مواد جدید جهت ذخیره انرژی حرارتی، تولید و ذخیرهسازی هیدروژن، نقش اساسی در پیشبرد فناوریهای سبز و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دارد. علاوهبر این، کاربرد مواد مقاوم به خوردگی و اکسیداسیون در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی برای افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینههای تعمیراتی اهمیت فراوانی دارد.
وی، خاطرنشان کرد: پیشرفتهای اخیر در مهندسی متالورژی و مواد نتیجه ترکیب علم، فناوریهای شبیهسازی کامپیوتری، نانوفناوری و روشهای پیشرفته ساخت است.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵) تصریح کرد: در مجموع، آینده مهندسی مواد به سمت طراحی مولکولی، ساخت هوشمند و تولید سبز حرکت میکند. ترکیب مدلسازی رایانهای پیشرفته، روشهای تجربی دقیق و تولید مبتنی بر نیازهای صنعتی، این امکان را فراهم میکند که مواد با ویژگیهایی دقیقاً مطابق عملکرد مورد انتظار طراحی شوند.
چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی به همت انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران با همکاری و مشارکت دانشگاه تهران، انجمن ریختهگری ایران و … در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار میشود.
