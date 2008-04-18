نمایشگاه علوم قرآنی در ارومیه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این نمایشگاه با حضور بیش از 100 ناشر و موسسه علوم قرآنی کشور به مدت یک هفته در محل دایمی نمایشگاه های ارومیه دایر شد.

در این نمایشگاه 60 هزار جلد کتاب با 10 هزار عنوان و 16هزار نرم افزار قرآنی با سه هزار عنوان در 70 غرفه برای عموم علاقمندان با 20 درصد تخفیفف عرضه شد.

همچنین در این نمایشگاه 210 اثر هنری با موضوعات و مضامین قرآنی در قالب آثار نقاشی، خشنویسی، مشبک و... به نمایش درآمد.

اجرای 10 محفل انس با قرآن در حاشیه نمایشگاه علوم قرآنی و سطح مساجد استان، برگزاری مسابقات قرآن و اذان، وجود غرفه آثار هنری، برگزاری غرفه حجاب و عفاف و مقاومت مردم فلسطین و لبنان و امضای طومار محکومیت توهین به پیامبر از برنامه های جنبی برگزار شده در این نمایشگاه بود.

این نمایشگاه شامگاه گذشته با حضور مقامات کشوری و استانی به کار خود پایان داد.

روزانه بیش از 10 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند.