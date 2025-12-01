منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه با گذر این امواج در مناطق غرب، جنوب و مرکزی استان شاهد کاهش تدریجی آلاینده‌ها و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده خواهیم بود و بر همین مبنا آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها طی روزهای آینده حضوری برقرار است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های آموزشی طی هفته گذشته گفت: با اجرای این محدودیت‌ها و اقدامات مشترک دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش زنجیره ابتلای آنفلوآنزا تا حدی کنترل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شیوه‌نامه مراقبت و کنترل آنفلوآنزا و بیماری‌های حاد تنفسی که از سوی وزارت بهداشت تدوین و به اداره‌کل آموزش‌وپرورش ابلاغ شده، مدیران مدارس را موظف می‌کند کمیته سلامت مدرسه را فعال کرده و با هماهنگی مرکز بهداشت نسبت به اجرای طرح‌های بهداشتی و اعمال محدودیت در کلاس‌ها و مدارسی که بنا بر شیوه‌نامه آمار ابتلاء در آن‌ها روند افزایشی دارد اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی اظهار داشت با نظارت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معدنی و واحدهای آجر که آلایندگی بالاتری دارند بر اساس برنامه زمان‌بندی محدود یا متوقف می‌شود.

شیشه فروش ابراز کرد: با توجه به شرایط آلودگی، محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با طرح زوج‌وفرد نیز همچنان در شهر اصفهان برقرار است.

وی افزود: همه صنایع، واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی موظف شده‌اند از خودروهای سالم و استاندارد برای حمل بار و جابه‌جایی کارکنان استفاده کنند و در اسرع وقت از تردد ناوگان فرسوده جلوگیری کرده و نسبت به نوسازی، رفع نقص سرویس تردد پرسنل و استانداردسازی ناوگان حمل‌ونقل بار با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند.