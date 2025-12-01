  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

بارش‌های پراکنده در اصفهان از امروز آغاز می‌شود؛مدارس باز است

بارش‌های پراکنده در اصفهان از امروز آغاز می‌شود؛مدارس باز است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با عبور امواج ناپایدار از غرب استان تا روز چهارشنبه، بارش‌های پاییزی و کاهش تدریجی آلاینده‌ها رقم می‌خورد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه با گذر این امواج در مناطق غرب، جنوب و مرکزی استان شاهد کاهش تدریجی آلاینده‌ها و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده خواهیم بود و بر همین مبنا آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها طی روزهای آینده حضوری برقرار است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های آموزشی طی هفته گذشته گفت: با اجرای این محدودیت‌ها و اقدامات مشترک دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش زنجیره ابتلای آنفلوآنزا تا حدی کنترل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: شیوه‌نامه مراقبت و کنترل آنفلوآنزا و بیماری‌های حاد تنفسی که از سوی وزارت بهداشت تدوین و به اداره‌کل آموزش‌وپرورش ابلاغ شده، مدیران مدارس را موظف می‌کند کمیته سلامت مدرسه را فعال کرده و با هماهنگی مرکز بهداشت نسبت به اجرای طرح‌های بهداشتی و اعمال محدودیت در کلاس‌ها و مدارسی که بنا بر شیوه‌نامه آمار ابتلاء در آن‌ها روند افزایشی دارد اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی اظهار داشت با نظارت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معدنی و واحدهای آجر که آلایندگی بالاتری دارند بر اساس برنامه زمان‌بندی محدود یا متوقف می‌شود.

شیشه فروش ابراز کرد: با توجه به شرایط آلودگی، محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با طرح زوج‌وفرد نیز همچنان در شهر اصفهان برقرار است.

وی افزود: همه صنایع، واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی موظف شده‌اند از خودروهای سالم و استاندارد برای حمل بار و جابه‌جایی کارکنان استفاده کنند و در اسرع وقت از تردد ناوگان فرسوده جلوگیری کرده و نسبت به نوسازی، رفع نقص سرویس تردد پرسنل و استانداردسازی ناوگان حمل‌ونقل بار با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند.

کد خبر 6674433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      64 5
      پاسخ
      هوا همچنان آلودست، مدارس باید تعطیل باشن، هیچ بارونی نیومد هوای بیرون سیاه و ما این تو اصفهان به چشم میبینیم، رو چه حساب مدارس باز و حضورین؟؟؟؟😡😡😡😡
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      52 3
      پاسخ
      آقای شیشه فروش خودت تو اصفهان زندگی نمیکنی بچه های مردم چه گناهی کردند با این وضع آب و هوا و آنفولانزا چرا بچه ها باید برن مدرسه چقدر مردم بدبخت هستند که منتظرن شما کاری بکنید
    • زهرا IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      39 4
      پاسخ
      من مادر دو فرزندم حاضرم بچه ها مدرسه نرن وسختی رابجون بخرم ولی تو این شرایط مدرسه نرند شاخص خیلی بالاس چرا باجون مردم بازی میکنید فعلا بارونیم که نیس من بچم دوباره از آلودگی مریض شد توراخدا مسئولیت پذیر باشیند
    • علی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      35 4
      پاسخ
      آنفولانزا بیماری خطرناک و انتقال سریع رو به گسترشه .بحث الودگی برای خود بحث جدا است اقای شیشه فروش .یعنی چه ما این‌موضوع را نمیدونی
    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      34 1
      پاسخ
      آلودگی به کنار بیماری آنفولانزا بچه ها را درگیر کرده
    • طناز IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      38 2
      پاسخ
      بس کنید دیگه من الان از مدرسه اومدم چشمام و گلوم داره میسوزه از آلودگی آنفولانزا هم که تو مدارس زیاده و بچه ها هم که مراعات نمیکنن‌ که نیاین با حال بدشون مدرسه هیچ بارشی هم که تو راه نیست دستی دستی دارین به کشتنمون میدید . شاخص آلودگی هوا ۱۷۷ برای اصفهانه‌ یعنی نمیشه توی این هوا نفس کشید
    • Sarab IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      25 1
      پاسخ
      من موندم سامانه ای که هنوز تو راه و نرسیده و بارانی نزده چجوری هوا رو تمیز کرده
    • فاطمه US ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      21 1
      پاسخ
      واقعاً با این وضعیت آلودگی و مریضی، مشخص نیست چرا مدارس اصفهان تعطیل نمی‌شن. هم بچه‌ها مریض می‌شن هم خانواده‌ها نگرانن. حداقل یه تصمیم درست بگیرین که سلامت مردم قربانی نشه.» شماها مگه انسان نیستید شاخص الودگی اصفهان نسبت به دیگر استان ها و شهر ها بیشتره ولی شما هبچ توجهی به این موضوع نداری واقعا متاسفم براتون
    • طاها IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      23 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش دلیل چیه که مدارسو تعطیل نمی‌کنید ما بچه داریم فکر کن بچه خودت است میزاری بره مدرسه تو این هوا نه بادی اومد نه بارشی هر وقت بارون یا باد اومد یه دلیل دارید که مدارسو تعطیل نکنید حالا که نه بادی اومده نه بارونی و هوا هنوز برای همه گروه ها خطرناکه حرفی ندارید بزنید یکم به فکر مردم باشید یه بچه ۱ ساله دارم یه بچه ۵ ساله یکم به فکر بچه ها باشید
    • Hadi IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      23 2
      پاسخ
      آقای شیشه،الآن شاخص آلودگی(هوای) اصفهان،178هست؛میدونید یعنی چی؟یعنی:در وضعیت ناسالم قرار داره. اگه واقعاً میدونید،چرا مدارس را تعطیل نمیکنید😡😡😡؟! حتّی تهران،با اینکه آلودگیش،کمتر از اصفهان(168)هست،تعطیل شده؛ولی ما تعطیل نشدیم😡😡😡! اگه فردا،پس فردا بچّه های مردم،بخاطر آلودگی هوا مرض بشن،شما پاسخگو هستید😡😡😡؟! من الآن خودم،بااینکه حتّی ماسک هم میزنم،بازهم گلوم میگیره😡😡😡! یه ذرّه رو تصمیماتون فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید😡😡😡!
    • محمد EE ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      17 2
      پاسخ
      اقای شیشه فروش ، ده روزه تب دارم کل اعضای خانواده بیمارن چهار نفر دانشجو هستیم ، کلاس نریم حذف میشیم بریم بقیه میگیرن و گناهش گردن شماست که دارید در حق دیگران اجحاف می‌کنید
    • .... IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      17 2
      پاسخ
      واقعن به فکرن بچه ها نیستین اگرنه اینجور نمیشد که یه روز تعطیل کنید دوروز نکنید
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      18 1
      پاسخ
      چشمون داره میسوزه سرمون درد میکنه از بس هوا الودست بعد مدرسه ها بازن رو چه حسابی
    • ب.ا IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      21 4
      پاسخ
      اقای شیشه فروش خودتون توی مصاحبتون سرفه میکردید چرا به مردم اصفهان ظلم میکنید. بچه های ابتدایی چه گناهی کردن؟با شاخص ۱۷۷ باید برن بیرون ورزش و زنگ تفریح ... کلاساتون سرد و تهویه درست ندارن اصفهان باید توی حوزه سلامت سرامد باشه
    • مسعود نورده IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      حاج آقا شیشه فروش آدم جالبی است،،طبق معمول،میفرماید،،همه موظف اند،،چنین و چنان کنند،آنچه بر صفحه کاغذ جور است،،حیف در وقت عمل ناجور است.سالها است از وضعیت اسفبار محیط زیست صحبت شده،،و چنین شده که مشاهده می‌کنید و با پوست و استخوان لمس میکنید.
    • ب.ا IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      7 0
      پاسخ
      سلام با توجه به بی تاثیر بودن سامانه های بارشی و افزایشی ماندن شاخص آلودگی هوا همچنان بدون توجه بر سلامت شهروندان آموزش حضوری ادامه دارد. شاخص تمامی شهرهایی که با وجود بارش همچنان بالاست و حتی کاشان هم مورد توجه مسئولین بوده و اعلام محدودیت روی مدارس شده. متاسفانه نه مازوت سوزی رو توی اصفهان متوقف میکنید و نه مدارس مجازی میشه. شاخص اصفهان از پایتخت افزایشی تر هست و خواب هستید. لطفا برای الودگی هوا اقدام مثبتی انجام دهید نه اینکه منتظر باد و بارشی باشید که نیست.
    • ارغوان دادخواه IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 0
      پاسخ
      واقعا خیلی بی احتیاطی و بی فکری مسئولینه که تو همچین شرایطی مدارس و غیر حضوری اعلام نکردم من خودم دانش آموزم و آنفولانزا هم گرفتم امروز هوا به قدری بد بود که دود و سیاهی قشنگ حس میشد دیگه نفس کشیدن توی این هوا غیر ممکن شده واقعا این کارتون بازی با جون مردمه
      • دانش IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        0 0
        واقعا همینه من یه بچه کلاس اولی دارم یکی دوساله ازاسترس دارم جون میدم نکنه بچه ها مریض بشن
    • ز IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      چی شد پس کو باد و بارون آقای شیشه. فروش آلودگی الان شده ۲۰۹ یعنی بنفش سلامتی بچه های مردم برات مهم نیست
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      امروز شاخص هوای اصفهان 209هیچ بارشی هم نبوده بچه های اصفهان بنده ی خدا نیستند ؟
    • Eli IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این سییتم اموزشی چه اورده ای برا بچه هامون داره که با الودگی ۲۰۰همچنان مدارس بازه؟اقای شیشه فروش به این دوتا تفی که اسمون انداخت میگید بارش؟عملا انگار دم اگزوز نشستیم داریم نفس میکشیم بچه هامون از اسپری آسم استفاده میکنند کجا نفس میکشید که هوا براتون خوب و اوکی؟واقعا کار از تاسف برای این نوع مدیریت بحران گذشته
    • الهام IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      تواین هوای بد بچه ها رفتن مدرسه
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      این شیشه فروش باید عوض شود شهر دائما در گیر بحران است. با آلودگی بالای ۲۵۰ بچه ها را فرستاد مدرسه.
    • الهه IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      متاسفم برای اصفهان من امروز تو این آلودگی رفتم مدرسه و آنفولانزا گرفتم و برگشتم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها