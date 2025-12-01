شکست طرح اوکراین برای ترور افسر ارشد وزارت دفاع روسیه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی شدن تلاش برای ترور یک افسر ارشد وزارت دفاع در کریمه خبر داد. این سازمان فایل‌های صوتی را منتشر کرد که دست داشتن افسران اوکراینی در این ترور ناکام را اثبات می‌کند.

سرویس امنیت فدرال روسیه با تأکید بر اینکه این عملیات توسط اداره اطلاعات نظامی اوکراین برنامه‌ریزی شده بود، تصریح کرد که اطلاعات کی‌یف یک شهروند اوکراینی را استخدام کرده و به او مأموریت داده بود تا یک بمب را زیر یک خودروی نظامی روسی کار بگذارد تا آن را منفجر کند.

بر اساس این گزارش فرد مزدور در حین کار گذاشتن مواد منفجره و پس از مقاومت مسلحانه در برابر افسران امنیت فدرال کشته شد. تجهیزات ارتباطی و اجزای یک بمب ساخت غرب در اختیار از این تروریست کشف شده است.

این سرویس فاش کرد که طراح این عملیات، افسری در اطلاعات نظامی اوکراین به نام رستم فخریف، متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۸۴ است.

سرویس امنیت فدرال یک فایل صوتی از یک افسر اطلاعاتی اوکراینی منتشر کرد که در آن به عامل خود در کریمه دستور می‌دهد: «بیا یک ژنرال را بکشیم» و فرد مزدور در جواب او می‌گوید: «این کار بسیار آسان است.»