به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر با تشریح وضعیت ایمنی و تابآوری شهر، بر لزوم ارتقای تجهیزات، زیرساختها و فرهنگ مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل در شهرداری شد.
متقیان افزود: با وجود اقدامات انجام شده در سازمان آتشنشانی، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای ایمنی در برابر تهدیدات پرتویی و آتشسوزی داریم.
وی گفت: با روند بلندمرتبهسازی شهر، تجهیزات موجود با نیازهای جدید تطبیق نیافته و این امر نیازمند توجه فوری است.
وی همچنین به اجرای ناقص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: برای تطبیق کامل مقررات و ایجاد دسترسیهای امن در زمان بحران، توجه ویژه کمیته پدافند غیرعامل در شهرداری ضروری است و تدوین طرح جامع مدیریت بحران و آموزش صحیح شهروندان، کلید جلوگیری از خسارات جانی و مالی در شرایط اضطراری است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به اهمیت فرهنگ مدیریت بحران گفت: فرهنگسازی و آموزش شهروندان باید همزمان با توسعه زیرساختهای فنی انجام شود تا تابآوری شهر افزایش یابد و مردم در بحرانها آرامش خود را حفظ کنند.
وی خواستار تخصیص بودجه مناسب برای اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل شد و تصریح کرد: نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و همکاری بینبخشی، از الزامات ایجاد شهری مقاوم و ایمن است.
بازسازی پناهگاهها باید در دستور کار قرار گیرد
متقیان با اشاره به ضرورت آمادهسازی پناهگاهها افزود: بازسازی پناهگاهها و آموزش مردم برای دسترسی به آنها در مواقع بحران، باید در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان در هر شرایط اضطراری آماده باشند.
وی همچنین بر ساماندهی اراضی شهری و دور کردن کاربریهای خطرآفرین از فضاهای مسکونی تأکید کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به پیشرفتهای پنج سال اخیر در حوزه امنیت شهری افزود: تغییرات محسوس در وضعیت شهر مرهون تلاشهای شورای شهر، شهرداران گذشته و مدیران استانی بوده است.
وی یادآور شد: همانگونه که حضرت علی (ع) فرمودهاند، دشمن همیشه بیدار است؛ بنابراین اقدامات پدافند غیرعامل باید علمی، دقیق و بهروز باشد تا با هرگونه نفوذ مقابله شود.
متقیان تاریخچهای از سازمان پدافند غیرعامل ارائه داد و گفت: این سازمان در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد و با تدبیر مقام معظم رهبری، قانون آن در سال ۱۴۰۲ تصویب و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید و کمیته دائمی پدافند غیرعامل با ۱۴ عضو و ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده و شامل نمایندگانی از قوه مجریه، مجلس، نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی و انتظامی است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بیان کرد: تهدیدات رصد شده توسط پدافند غیرعامل در قالب سایبری، شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک، هستهای، انفجاری و الکترونیک دسته بندی میشوند که هر یک نیازمند اقدامات ویژه برای حفاظت از شهر و مردم است.
وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات نوین نشان میدهد که آمادهسازی و آمادگی در زمان صلح، کلید کاهش خسارات در زمان بحران است.
وی با اشاره به ابلاغیه وضعیت نارنجی به قم در سال گذشته و اعلام خطر حمله دشمن به تأسیسات هستهای قم بیان کرد: در همین راستا مانوری با سناریوی حمله به تأسیسات هستهای فردو طراحی و اجرایی شده بود.
متقیان تاکید کرد: همه دستگاهها موظف به اجرای الزامات و وظایف پدافند غیرعامل هستند و شهرداری نیز باید پیوستهای پدافند غیرعامل را در پروژهها لحاظ کند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در ادامه بر اهمیت حوزه زیستی و امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: هر گونه اخلال در دامها، طیور و محیط زیست اطراف شهر میتواند امنیت غذایی قم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی همچنین به ضرورت رعایت الزامات سایبری و امنیت دادهها در پروژههای شهر هوشمند اشاره کرد و افزود: امنیت اطلاعات شهری و دوربینهای هوشمند باید مجدداً بررسی شود تا از دسترسی احتمالی دشمن جلوگیری شود.
متقیان اظهار داشت: تشکیل کمیته پدافند غیرعامل زیر نظر هیئت رئیسه شورای شهر، میتواند الگویی برای سایر کلانشهرها باشد و تابآوری و مقاومت شهر را در برابر تهدیدات مختلف به طور مؤثر افزایش دهد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم از تلاشهای شهرداری، معاونتهای مختلف و اعضای شورای شهر قدردانی کرد و از همه خواست برای حفظ و ارتقای تابآوری و ایمنی شهر همکاری مستمر داشته باشند.
