  1. استانها
  2. قم
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

متقیان: حمله قریب‌الوقوع به «فردو» از سال گذشته به قم اعلام شده بود

متقیان: حمله قریب‌الوقوع به «فردو» از سال گذشته به قم اعلام شده بود

قم- مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم گفت: حمله قریب‌الوقوع به تأسیسات هسته‌ای فردو از سال گذشته به قم اعلام شده بود و مانوری با همین محوریت در مراکز هسته‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر با تشریح وضعیت ایمنی و تاب‌آوری شهر، بر لزوم ارتقای تجهیزات، زیرساخت‌ها و فرهنگ مدیریت بحران تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل در شهرداری شد.

متقیان افزود: با وجود اقدامات انجام شده در سازمان آتش‌نشانی، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای ایمنی در برابر تهدیدات پرتویی و آتش‌سوزی داریم.

وی گفت: با روند بلندمرتبه‌سازی شهر، تجهیزات موجود با نیازهای جدید تطبیق نیافته و این امر نیازمند توجه فوری است.

وی همچنین به اجرای ناقص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: برای تطبیق کامل مقررات و ایجاد دسترسی‌های امن در زمان بحران، توجه ویژه کمیته پدافند غیرعامل در شهرداری ضروری است و تدوین طرح جامع مدیریت بحران و آموزش صحیح شهروندان، کلید جلوگیری از خسارات جانی و مالی در شرایط اضطراری است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به اهمیت فرهنگ مدیریت بحران گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان باید همزمان با توسعه زیرساخت‌های فنی انجام شود تا تاب‌آوری شهر افزایش یابد و مردم در بحران‌ها آرامش خود را حفظ کنند.

وی خواستار تخصیص بودجه مناسب برای اجرای مصوبات کمیته پدافند غیرعامل شد و تصریح کرد: نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و همکاری بین‌بخشی، از الزامات ایجاد شهری مقاوم و ایمن است.

بازسازی پناهگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد

متقیان با اشاره به ضرورت آماده‌سازی پناهگاه‌ها افزود: بازسازی پناهگاه‌ها و آموزش مردم برای دسترسی به آن‌ها در مواقع بحران، باید در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان در هر شرایط اضطراری آماده باشند.

وی همچنین بر ساماندهی اراضی شهری و دور کردن کاربری‌های خطرآفرین از فضاهای مسکونی تأکید کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به پیشرفت‌های پنج سال اخیر در حوزه امنیت شهری افزود: تغییرات محسوس در وضعیت شهر مرهون تلاش‌های شورای شهر، شهرداران گذشته و مدیران استانی بوده است.

وی یادآور شد: همان‌گونه که حضرت علی (ع) فرموده‌اند، دشمن همیشه بیدار است؛ بنابراین اقدامات پدافند غیرعامل باید علمی، دقیق و به‌روز باشد تا با هرگونه نفوذ مقابله شود.

متقیان تاریخچه‌ای از سازمان پدافند غیرعامل ارائه داد و گفت: این سازمان در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد و با تدبیر مقام معظم رهبری، قانون آن در سال ۱۴۰۲ تصویب و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید و کمیته دائمی پدافند غیرعامل با ۱۴ عضو و ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده و شامل نمایندگانی از قوه مجریه، مجلس، نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم بیان کرد: تهدیدات رصد شده توسط پدافند غیرعامل در قالب سایبری، شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک، هسته‌ای، انفجاری و الکترونیک دسته بندی می‌شوند که هر یک نیازمند اقدامات ویژه برای حفاظت از شهر و مردم است.

وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات نوین نشان می‌دهد که آماده‌سازی و آمادگی در زمان صلح، کلید کاهش خسارات در زمان بحران است.

وی با اشاره به ابلاغیه وضعیت نارنجی به قم در سال گذشته و اعلام خطر حمله دشمن به تأسیسات هسته‌ای قم بیان کرد: در همین راستا مانوری با سناریوی حمله به تأسیسات هسته‌ای فردو طراحی و اجرایی شده بود.

متقیان تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای الزامات و وظایف پدافند غیرعامل هستند و شهرداری نیز باید پیوست‌های پدافند غیرعامل را در پروژه‌ها لحاظ کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در ادامه بر اهمیت حوزه زیستی و امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: هر گونه اخلال در دام‌ها، طیور و محیط زیست اطراف شهر می‌تواند امنیت غذایی قم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین به ضرورت رعایت الزامات سایبری و امنیت داده‌ها در پروژه‌های شهر هوشمند اشاره کرد و افزود: امنیت اطلاعات شهری و دوربین‌های هوشمند باید مجدداً بررسی شود تا از دسترسی احتمالی دشمن جلوگیری شود.

متقیان اظهار داشت: تشکیل کمیته پدافند غیرعامل زیر نظر هیئت رئیسه شورای شهر، می‌تواند الگویی برای سایر کلان‌شهرها باشد و تاب‌آوری و مقاومت شهر را در برابر تهدیدات مختلف به طور مؤثر افزایش دهد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم از تلاش‌های شهرداری، معاونت‌های مختلف و اعضای شورای شهر قدردانی کرد و از همه خواست برای حفظ و ارتقای تاب‌آوری و ایمنی شهر همکاری مستمر داشته باشند.

کد خبر 6674612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها