توقیف ۱۱۰ دستگاه موتور سیکلت در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف در سطح راه‌های حوزه برون‌شهری کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی افزود: همچنین ۱۳ نفر از رانندگان فاقد گواهینامه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بر اساس این گزارش، مأموران پلیس راه استان در مجموع ۱۱۰ فقره موتورسیکلت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی، فقدان بیمه‌نامه و سایر تخلفات رانندگی موقف و اعلام قانون شدند.

وی با تأکید بر تداوم این طرح‌ها، از موتورسواران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث و سوانح جاده‌ای جلوگیری کنند.