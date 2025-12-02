  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۳:۱۸

حملات ارتش اسرائیل به رام‌الله و ادامه محاصره‌ نابلس

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه حملات خود در کرانه باختری را تشدید کرد؛ رام‌الله در محاصره‌ کامل قرار گرفت و بالگردهای آپاچی مناطقی از نابلس و طوباس را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، ارتش اسرائیل از یک هفته پیش عملیاتی گسترده را در کرانه باختری رود اردن آغاز کرده و روز سه شنبه با بستن راه‌ها و ایست‌های بازرسی شمال و غرب رام‌الله، هزاران فلسطینی را پشت موانع متوقف کرد.

نیروهای اسرائیلی در نزدیک حاجز عطاره یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند و مدعی شدند که او دو سرباز اسرائیلی را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی همچنین دو فلسطینی را به ضرب گلوله در نزدیک دیوار حائل زخمی کردند.

همزمان، بالگردهای آپاچی ساخت آمریکا با رگبار سنگین مناطقی را در طوباس و قباطیه هدف گرفتند.

منابع محلی از شنیده شدن چندین نوبت تیراندازی هوایی خبر دادند.

همچنین نیروهای ویژه اسرائیلی با یورش به نابلس، یک جوان فلسطینی به نام حسن منصور را بازداشت و یک واحد مسکونی متعلق به یک اسیر فلسطینی را منفجر کردند.

در جنین نیز یک خانه به آتش کشیده شد و عملیات تخریب و انفجار ساختمان‌ها در این اردوگاه هم ادامه یافت.

طبق آمار رسمی، از آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۰۸۷ فلسطینی در کرانه باختری شهید، حدود ۱۱ هزار نفر زخمی و بیش از ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.


 

