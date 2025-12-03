  1. سیاست
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

سقف کیفری مهریه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، برای مهریه سقف کیفری ۱۴ سکه‌ را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی در ماده یک طرح مذکور موافقت کردند.

طبق این مصوبه، چنانچه میزان مهریه در هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، کل آن تحت شمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد، اما اگر مهریه از این میزان فراتر رود، پرداخت بخش مازاد تنها بر اساس توان مالی و تمکن زوج سنجیده خواهد شد.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      29 8
      پاسخ
      4 تاسکه هم زیاده چه رسد به 14 تا سکه( بااین قیمت سکه 125 میلیون تومانی)
    • سعید IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      8 3
      پاسخ
      خیلی زنها با مهریه بعد از طلاق صاحب زندگی شدند. مردها هم نه زندان می‌روند و نه بدبخت میشوند
    • یاشار IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      13 9
      پاسخ
      زنده باد نمایندگان مجلس زنده باد آقای آذری ای کاش سقف سکه میشد ۱ سکه
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      5 7
      پاسخ
      اصلا چرا باید مهریه در عقد دائم باشد؟ اگر خود زن و مرد توافق شرعی در امر ازدواج کنند ،حتی چه بسا خودِ زن که دارای دارایی باشد و مرد توان مالی نداشته باشد را با توجه به دوست داشتن مردِ دوست داشتنی و انسان بودنش، زن بتواند پیشنهاد ازدواج بدهد مثل پیامبر معظم اسلام( ص ) که الگوی مکارم اخلاقی ماست. و از طرفی اگر زن و مرد از لحاظ درآمد و دارایی ضعیف باشند و امکان امر مقدس ازدواج را نداشته باشند این وظیفه نهاد های حمایتی است که در امر تشکیلِ خانواده حامی باشند تاحتی بعد از طلاق زن بی پشتوانه نباشد
    • ناشناس IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 10
      پاسخ
      اگر بابت مهریه مالیات گرفته شود مشگل مهریه حل می شود.مثلا بیشتر از بیست سکه ده درصد مالیات پرداخت گردد
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 4
      پاسخ
      شما هم نگاه به دنیا بکنید این قانون را که خیلی اشتباه است موقع که دختره بخواد اذدواج کند به هر مقداری سکه راضیه اما بعداز ادواج اگر ان چیزی که کم داشته باشد فوری ان مهریه را به اجرا می گذارد ومرد را بدبخت می کند
    • س IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      4 9
      پاسخ
      اصلا چه لزومی داره زن خواسته باشه مطیع مرد باشه وعمرش بگذرانه برای کسی که اطمینان نداره بعداز چند دهه همین که اقا فیلش قصد هندوستان کرد،با دستان خالی وقد خمیده وناتوانی در جامعه رها بشه .نه خانواده دیگه پذیراش هست نه حتی بچه هاش . حتی اگر در زندگیش مشکلی بوجود نیامد ،مردش مرد ،ایا نباید برای گذران زندگیش دستش را پیش بچه هاش دراز کند. ایا یک هشتم ارث ،از همه کمتر ،براش کافیست. پس بهتر ان است که از ابتدا زن عمرش پای دیگران فدا نکند وبربازوان خودش تکیه کند .که این قانون ها برای زن زندگی نمیشه
    • Mehrnaz US ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 2
      پاسخ
      به همه امت تبریک میگویم. بالاخره یکی از مفتضخ ترین، خانمان برانداز ترین، و غیر عادلانه ترین قوانین اصلاح شد. و این همه جوان زیر بار این ظلم له نمیشوند و در عین حال بر اساس قوت مالی مسئول تعهدات خود می‌شوند. به امید ابلاغ و اجرای این قانون. و به امید اینکه فرهنگ و تمدن انسانی قرآن از زیر بار جاهلیت ها بدر رود. حالا نوبت مطبوعات است تا مهریه بر اساس قوت مالی و آینده نگری تعیین شود. و شاید بهترین نوع مهریه تقسیم دارائی بر اساس وضع م‌جود در زمان طلاق باشد. و مسئله جهازیه هم یکی از مزخرف ترین رسوم است
    • عسل IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      5 1
      پاسخ
      چه جالب .همه چی به نفع مردها شد ‌.حق حضانت رو هم اصلاح کنین بدین به مادر .زن که هیچ حقی توی زندگی نداره .همین مهریه پشتوانه زن بود که اونم برداشتین .حداقل حضانت رو بدین به زنها که دلشون خوش باشه
    • نیما US ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      سلام پرچم کشورم همیشه بالاست کارتون عالیه قانون حجابم عالیه یک کاری کنید که ازدواج زیاد باشه نه بشه شغل ۱۴ سکه م زیاده ۴ سکه
    • نیما US ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 1
      پاسخ
      اینم یک قانون جدید تا زمانی که یک زن دلیل منطقی نداشته باشه واسه طلاق مهریه بهش تعلق نگیره یک مردم چندسال زحمت می کشه تا یک زندگی ودرست درصورتی که یک نفر با یک حرکت ثروتش وغارت می کنه من از مسولین رئیس ورهبر کشورم تقاضا دارم نزارید تعدادی افراد بخاطر منفعت خودشون زندگی مردها رو نابود کنند در عوضم مرد حق نداره مثل یک برده با زنان رفتار کنه پنج شرط پیغمبر باید بین زن وشوهرم باشه احترام رعایت حقوق متقابل توقع به جا ومنصفانه خیر خواهی ونصیحت میانه روی
    • شیرازی IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 1
      پاسخ
      چرا در مورد قانون زندان انداختن برای مهریه که اصلا اسلامی نیست،از اعداد مقدس ۱۱۰ و۱۴ استفاده میکنید. الان هم تبلیغ شده که اینکار زنان را بی پناه کرده ،در حالیکه بدهکاری مهریه ومطالبه آن باقی است،فقط سقف زندانی شدن کمتر شده است که باز خلاف اسلام است
    • روزبه گودرزی DE ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 1
      پاسخ
      من یک کارمند بانک هستم، و هر ماه یک سوم حقوقم به خاطر مهریه کسر می‌شد ، تا این که همسر سابقم رفته حکم جلب منو گرفته‌ به دلیل اینکه ۶ سکه تمام بهار آزادی اول تحویل بدم و بعد هر شش ماه یک سکه تمام بهار پرداخت کنم، ولی بنده در شرایط فعلی ٧۵٠ میلیون رو ندارم بدم!به خاطر جلب و زندانی نشدن الان ۴ ماه سر کار نمی‌روم و همون ١/٣ حقوقم که می‌گرفت علنا پرید! الان هم از تهران زدم بیرون و قاچاقچی از کشور خارج شدم، امیدوارم هرچه زودتر این قانون به اجرا دربیاد و برگردم پیش خانوادم😔

