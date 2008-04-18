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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۰۷

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی نوجوانان مشخص شدند

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی نوجوانان مشخص شدند

نفرات برتر پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان پس از 8 دور کشتی مشخص و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان که طی دو روز گذشته با حضور  261 کشتی گیر  در شهر اصفهان انجام می شد، عصر امروز و پس از 8 دور کشتی به اتمام رسید که نفرات اول تا سوم اوزان مختلف این پیکارها به شرح زیر می باشند :

42 کیلوگرم: 1- آرش دنگسری (مازندران) 2- قاسم عباس‌پور (کهکیلویه و بویراحمد) 3- آرمین قاسمی (خوزستان) و رضا بحر کاظمی (گیلان)

46 کیلوگرم: 1- محمد طهماسبی‌زاده (کرج) 2- میثم رضایی (تهران) 3- سجاد لشگری (تهران) و حامد دیلمی (خوزستان)

50 کیلوگرم: ‌1- ادریس کشیر (گلستان) 2- عرفان حسین‌یزدی (تهران) 3- مهران بابایی (گیلان) و علی پیرزاده (تهران)

54 کیلوگرم: 1- بهنام احسان‌پور (مازندران) 2- وحید آهنگری (مازندران) 3- علی‌اصغر جبلی (گلستان) و سجاد ذبیحی (مازندران)

58 کیلوگرم: 1- امیر شریعتی (تهران) 2- ابراهیم نصیری (مازندران) 3- سید فرهاد ابراهیم‌نیا (تهران) و عارف محمدزاده (مازندران)

63 کیلوگرم: 1- نیما الهی قادی (مازندران) 2- میلاد خالدیان (کردستان) 3- مهران نصیری (مازندران) و سید مبین حسینی (گلستان)

69 کیلوگرم: 1- علی آقاجان‌زاده (مازندران) 2- رسول ابراهیمی (کرج) 3- سالار اسلامی (تهران) و فرشاد کاوه (تهران)

76 کیلوگرم: 1- نادر حامدی‌پور (فارس) 2- امیر فتحی (لرستان) 3- ابوالفضل پناه‌بر (مازندران) و امید محمدیان (تهران)

85 کیلوگرم: 1- حامد طالبی زرین‌کمر (مازندران) 2- محسن یوسف‌نیا (کرمانشاه) 3- حامد صادق‌زاده (مازندران) و پوریا صمدی (تهران)

100 کیلوگرم: احسان عسگری (اصفهان) 2- رضا قادری (سمنان) 3- مجتبی محمدنیا (مازندران) و میثم جوانبخت (گیلان)

کد مطلب 667757

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