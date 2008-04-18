به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان که طی دو روز گذشته با حضور 261 کشتی گیر در شهر اصفهان انجام می شد، عصر امروز و پس از 8 دور کشتی به اتمام رسید که نفرات اول تا سوم اوزان مختلف این پیکارها به شرح زیر می باشند :

42 کیلوگرم: 1- آرش دنگسری (مازندران) 2- قاسم عباس‌پور (کهکیلویه و بویراحمد) 3- آرمین قاسمی (خوزستان) و رضا بحر کاظمی (گیلان)

46 کیلوگرم: 1- محمد طهماسبی‌زاده (کرج) 2- میثم رضایی (تهران) 3- سجاد لشگری (تهران) و حامد دیلمی (خوزستان)

50 کیلوگرم: ‌1- ادریس کشیر (گلستان) 2- عرفان حسین‌یزدی (تهران) 3- مهران بابایی (گیلان) و علی پیرزاده (تهران)

54 کیلوگرم: 1- بهنام احسان‌پور (مازندران) 2- وحید آهنگری (مازندران) 3- علی‌اصغر جبلی (گلستان) و سجاد ذبیحی (مازندران)

58 کیلوگرم: 1- امیر شریعتی (تهران) 2- ابراهیم نصیری (مازندران) 3- سید فرهاد ابراهیم‌نیا (تهران) و عارف محمدزاده (مازندران)

63 کیلوگرم: 1- نیما الهی قادی (مازندران) 2- میلاد خالدیان (کردستان) 3- مهران نصیری (مازندران) و سید مبین حسینی (گلستان)

69 کیلوگرم: 1- علی آقاجان‌زاده (مازندران) 2- رسول ابراهیمی (کرج) 3- سالار اسلامی (تهران) و فرشاد کاوه (تهران)

76 کیلوگرم: 1- نادر حامدی‌پور (فارس) 2- امیر فتحی (لرستان) 3- ابوالفضل پناه‌بر (مازندران) و امید محمدیان (تهران)

85 کیلوگرم: 1- حامد طالبی زرین‌کمر (مازندران) 2- محسن یوسف‌نیا (کرمانشاه) 3- حامد صادق‌زاده (مازندران) و پوریا صمدی (تهران)

100 کیلوگرم: احسان عسگری (اصفهان) 2- رضا قادری (سمنان) 3- مجتبی محمدنیا (مازندران) و میثم جوانبخت (گیلان)