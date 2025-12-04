  1. سیاست
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

بقائی: آمریکا باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت مواخذه شود

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود نوشت: آمریکا باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه مردمان کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مواخذه و پاسخگو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ۴ دسامبر که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز بین‌المللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه نامگذاری شده است، در صفحه شخصی خود نوشت: روز ۴ دسامبر طبق قطعنامه شماره ۷۹/۲۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌عنوان «روز بین‌المللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری شده است؛ این روز مصادف با روز تصویب «اعلامیه حق تعیین سرنوشت» در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ طبق قطعنامه شماره ۴۱/۱۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل است.

وی اشاره داشت: اقدامات قهرآمیز یکجانبه یعنی تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی، ناقض حقوق بنیادین انسانی شامل حق توسعه و نیز حق حیات، حق بهره‌مندی از سلامت و حق برخورداری از آموزش هستند.

بقایی افزود: اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، به مثابه «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند. آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب چنین جنایاتی علیه بشریت از طریق اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ضد انسانی علیه مردمان کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مواخذه و پاسخگو شود.

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این پیام‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و باید و باید و باید گفتن‌ها ، چه سود دارد ؟ لطفاً وقت خود را بگذارید برای رفع تحریم که کاسبان تحریم کشور را فلج کردند .
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا ترامپ خواستار آتش‌بس با ایران شد؟ + فیلم حمله به پایگاه‌های آمریکایی حتی بدون وارد کردن خسارت‌های بزرگ پیامی روشن از سوی ایران به طرف آمریکایی بود؛ اینکه منافع آمریکا در منطقه به هر شکلی ممکن است هدف قرار گیرد و ایران توان دسترسی به آنها را داراست.
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اتهام‌زنی دبیرکل ناتو به ایران/ و این در حالی است که آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه و اسرائیل از اسفند ماه سال 1400 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه هستند. ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون حامی اصلی همه گروه های تروریستی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، منطقه و جهان بوده است.
      • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        آمریکا، اروپا، ناتو، ترکیه و اسرائیل از اسفند ماه سال 1400 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه هستند. ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون حامی اصلی همه گروه های تروریستی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، منطقه و جهان بوده است. آمریکا، اروپا، ناتو، هر سه جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند. تا پای جان در دفاع از نظام اسلامی ایستاده‌ایم ما در هر شرایط در دفاع از نظام اسلامی تا پای جان ایستاده‌ایم.
      • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. اروپا جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.
      • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        از سال 2001 تاکنون در هر جای افغانستان جنایتی رخ می دهد که دست ناتو جنایتکار در کار است. از سال 2021 تاکنون در هر جای روسیه جنایتی رخ می دهد که دست ناتو جنایتکار در کار است.
      • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        از سال 2001 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه جنایتی رخ می دهد که دست ناتو جنایتکار در کار است. از سال 2001 تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست ناتو جنایتکار در کار است.
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        به ناتو جنایتکار اعتماد نداریم/آنان آشکارا از سال 2011 تاکنون از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می‌کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
      • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        به اروپا جنایتکار اعتماد نداریم/آنان آشکارا از سال 2011 تاکنون از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان حمایت می‌کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        0 0
        ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر حامی اصلی ناامنی در افغانستان، منطقه خاورمیانه و جهان است
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون حامی اصلی ناامنی در جهان است. اروپا جنایتکار از سال 1945 تاکنون حامی اصلی ناامنی در جهان است.
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اروپا به دستور آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کرد پس ادامه مذاکره ایران با اروپا غلط و اشتباه است. و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در میز مذاکره عمان و رم مجوز و دستور حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران داده است. حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود. آمریکا به قانون جنگل روی آورده است. حمله به ایران ، بزرگترین اشتباه اسرائیل بود.
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مذاکره با آمریکا در شأن ما نیست و رفتار واشنگتن تغییری نکرده است و این در حالی است که متأسفانه جنگ های بزرگ در میز مذاکره شروع شده است.
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      رژیم صهیونستی جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو باید ۱۱۰۰ میلیارد دلار برای جبران خسارت خودروهای و... آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه پرداخت کنند.
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که پاریس، لندن و برلین در جنگ 12 روزه از رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دستگیری ۲۳۳ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش وزیر کشور ترکیه از بازداشت ۲۳۳ نفر در این کشور به دلیل همکاری با داعش و تامین مالی آن خبر داد. ترکیه از سال 2011 تاکنون مقر اصلی داعش بوده است. تروریست های داعش تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از طریق ترکیه وارد سوریه و عراق می شوند و همچنان نیز ادامه دارد. و این در حالی است که متأسفانه از 2011 تاکنون داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش هنوز هم در سوریه نابود نشده است.
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما می توانیم همه پایگاه های آمریکا را در عرض ۲۴ ساعت در سراسر منطقه خاورمیانه و هم غرب آسیا نابود کنیم

