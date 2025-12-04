بقائی: آمریکا باید به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت مواخذه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ۴ دسامبر که از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه نامگذاری شده است، در صفحه شخصی خود نوشت: روز ۴ دسامبر طبق قطعنامه شماره ۷۹/۲۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان «روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری شده است؛ این روز مصادف با روز تصویب «اعلامیه حق تعیین سرنوشت» در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ طبق قطعنامه شماره ۴۱/۱۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل است.
وی اشاره داشت: اقدامات قهرآمیز یکجانبه یعنی تحریمهای اقتصادی، مالی و بانکی، ناقض حقوق بنیادین انسانی شامل حق توسعه و نیز حق حیات، حق بهرهمندی از سلامت و حق برخورداری از آموزش هستند.
بقایی افزود: اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، به مثابه «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند. آمریکا باید بهخاطر ارتکاب چنین جنایاتی علیه بشریت از طریق اعمال تحریمهای غیرقانونی و ضد انسانی علیه مردمان کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مواخذه و پاسخگو شود.
