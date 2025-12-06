به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران درباره گرانی فرآورده‌های لبنی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی قیمت‌گذاری شیر خام است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت‌گذاری اقلام مشمول هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

نوری قزلجه ادامه داد: نظارت بر قیمت این اقلام در بازار هم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان تعزیرات حکومتی است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: نظارت در حال انجام است و رصد اقلام از سوی متولیان صورت می‌گیرد.

بیمه تب برفکی و جبران خسارات

نوری قزلجه درباره جبران زیان دامداران به دلیل شیوع تب برفکی سویه جدید، عنوان کرد: به طور قطع دامداری‌های صنعتی دام‌های خود را بیمه کرده‌اند و در این خصوص مشکلی ندارند.

وی افزود: با ورود سویه جدید این ویروس، کارگروه ملی تشکیل شد و یک سری منابع از سوی دولت مصوب شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اقدامات برای واکنش سریع در حال انجام است و با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی تب برفکی در حال کنترل است.

وی با اشاره به مبتلا شدن دامداری‌های استان اصفهان به سویه جدید تب برفکی، افزود: برای دامداران اصفهان که این منطقه مرکز تولید شیر کشور است، برنامه‌هایی جهت حمایت از دامدارانی که ممکن است آسیب ببینند و بیمه نشده باشند، در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد با اشاره به تأمین واکسن مورد نیاز کشور تصریح کرد: واردات به اندازه مورد نیاز انجام شده است. همچنین تولید واکسن این ویروس در داخل کشور آغاز شده و بخش دولتی و خصوصی در آن مشارکت دارند.