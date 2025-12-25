به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران، روز شنبه ششم دی‌ماه در حالی برگزار می‌شود که آخرین دیدارهای دور رفت مسابقات می‌تواند تکلیف صدرنشینان و قهرمانان نیم‌فصل دو گروه را مشخص کند؛ جایی که رقابت نزدیک مدعیان، حساسیت این هفته را به اوج رسانده است.



سایپا تهران – ماجان مازندران

در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم، حساس‌ترین بازی هفته پنجم برگزار می‌شود؛ جایی که سایپا تهران با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول، میزبان ماجان مازندران تیم دوم جدول با چهار برد و ۱۱ امتیاز است. سایپا هفته گذشته با برتری قاطع سه بر صفر مقابل صنعت مس رفسنجان قدرت‌نمایی کرد و ماجان نیز با پیروزی سه بر یک برابر مقاومت تبریز نشان داد برای صدرنشینی آمده است. نتیجه این دیدار می‌تواند قهرمان نیم‌فصل گروه A را مشخص کند.



صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه

در سالن ۹ دی رفسنجان، صنعت مس با یک برد و سه شکست و ۳ امتیاز میزبان نفت امیدیه بدون برد و با دو امتیاز است. مس رفسنجان پس از شکست مقابل سایپا به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است و نفت امیدیه نیز که هفته گذشته در دیداری نزدیک مغلوب کلینیک دکتر فرهاد شد، آخرین شانس خود برای خروج از قعر جدول را جست‌وجو می‌کند.



مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد

در سالن شهید توانا، مقاومت تبریز تیم سوم جدول با دو برد و ۶ امتیاز پذیرای کلینیک دکتر فرهاد با یک برد و ۲ امتیاز خواهد بود. مقاومت که هفته گذشته برابر ماجان شکست خورد، برای تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان به میدان می‌رود و کلینیک دکتر فرهاد نیز پس از پیروزی ارزشمند مقابل نفت امیدیه، امیدوار است نیم‌فصل را با نتیجه‌ای مثبت به پایان برساند.



فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان

در سالن ملت اصفهان، فولاد سپاهان با سه برد و ۹ امتیاز میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و با یک امتیاز است. سپاهان که هفته گذشته با پیروزی سه بر صفر مقابل مهرگان شیراز به جمع بالانشینان برگشت، به دنبال کسب بهترین جایگاه در جدول است.



مهرگان شیراز – ملوان تهران

در سالن سردار سلیمانی شیراز، مهرگان با یک برد و ۲ امتیاز برابر ملوان تهران با شرایطی مشابه و یک برد و ۳ امتیاز صف‌آرایی می‌کند. این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین تیم‌های میانه جدول داشته باشد و هر دو تیم برای پایان نیم‌فصل با جایگاهی بهتر وارد میدان می‌شوند.



شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری

در کرج و سالن انقلاب، دیگر دیدار فوق‌حساس هفته برگزار می‌شود؛ شهر آرکا البرز صدرنشین گروه B با چهار برد و ۱۲ امتیاز میزبان شاهین بندرعامری تیم سوم جدول با سه برد و ۹ امتیاز است. آرکا هفته گذشته با برتری سه بر صفر برابر پدیده گلپایگان جایگاه خود را مستحکم کرد و شاهین نیز با پیروزی سه بر یک مقابل ملوان تهران، همچنان یکی از مدعیان اصلی باقی مانده است. نتیجه این دیدار می‌تواند صدرنشین نیم‌فصل گروه B را مشخص کند.



برنامه هفته پنجم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A

* سایپا تهران - ماجان مازندران- ساعت ۱۴- سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم

* صنعت مس رفسنجان - نفت امیدیه- ساعت ۱۴- سالن ۹ دی رفسنجان

* مقاومت شهرداری تبریز - کلینیک دکتر فرهاد- ساعت ۱۴- سالن شهید توانا تبریز



گروه B

* فولاد مبارکه سپاهان - پدیده صنعت اوج گلپایگان- سالن ملت اصفهان- ساعت ۱۴

* مهرگان شیراز - ملوان تهران- ساعت ۱۴- سالن سردار سلیمانی شیراز

* شهر آرکا البرز - شاهین بندرعامری- ساعت ۱۴- سالن انقلاب کرج