سرهنگ صفاری: برخورد ۲ خودرو در محور آستارا- اردبیل یک قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به اردبیل بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، با توجه به بارندگی و لغزندگی جاده، یک دستگاه تانکر هوو که در مسیر آستارا به اردبیل محدوده حیران در حال حرکت بود با یک دستگاه وانت نیسان در همان مسیر برخورده کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این تصادف متأسفانه راننده ۵۶ ساله نیسان در دم فوت کرد، افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده تانکر هوو اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند حسب مورد برای پرهیز از تصادف یا خطر با سرعت مطمئنه حرکت کنند، تصریح کرد: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری داشته باشد.