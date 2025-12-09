رستمی: اجرای صحیح قانون جوانی جمعیت در خراسان شمالی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همه مدیران باید از ستاد انتخابات استان پشتیبانی کنند و حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها اقدامی انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت انتخابات افزود: وظیفه ما به‌عنوان مجریان انتخابات، فراهم‌کردن تمامی شرایط لازم برای حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: اهمیت این قانون در آینده بیشتر نمایان خواهد شد تا جامعه به سمت سالمندی نرود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای اجرای صحیح آن تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به مسائل توسعه‌ای استان افزود: مدیران باید با نگاه توسعه‌محور عمل کرده و برای حل مشکلات شهرستان‌ها تدبیر لازم را اتخاذ کنند تا از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری شود.