جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تقویت بودجه فرهنگی کشور، گفت: اگر قرار است حرکت پایدار و رو به جلویی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشیم، باید ابتدا ریشه‌های فرهنگی این حرکت را تقویت کنیم. فرهنگ صرفاً یک حوزه مستقل نیست، بلکه زیرساخت نرم تمامی پیشرفت‌هاست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: کشورهایی که امروز از رشد اقتصادی و اجتماعی قابل توجه برخوردارند، سال‌ها پیش به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ پی برده‌اند. ما نیز اگر بخواهیم مسیر توسعه را هموار کنیم، باید بودجه فرهنگی را نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت ببینیم.

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای افزایش اعتبار فرهنگی در لوایح بودجه سنواتی گفت: در سال‌های مختلف، مجلس همواره نسبت به وضعیت بودجه فرهنگی حساس بوده و سعی کرده سهم مشخص و قابل‌قبولی برای این بخش در نظر بگیرد. البته محدودیت‌های منابع مالی کشور باعث شده نتوانیم به نقطه مطلوب برسیم، ولی این دغدغه همچنان در مجلس وجود دارد و نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر تقویت اعتبارات فرهنگی هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه برخی تصور می‌کنند هزینه‌کرد در فرهنگ بازدهی ملموسی ندارد، در حالی که آثار اجتماعی، کاهش آسیب‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت وحدت ملی و شکل‌گیری اعتماد عمومی، همه ریشه در استحکام فرهنگ دارد.

وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی با هزینه‌های بسیار کمتر، از مسیر تقویت کار فرهنگی قابل پیشگیری است و توضیح داد: وقتی جوان ما در معرض تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای قرار دارد، وقتی سبک زندگی ایرانی–اسلامی نیازمند پشتیبانی و تقویت است، وقتی نظام آموزشی و تربیتی نیاز به به‌روزرسانی دارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در فرهنگ باید در صدر اولویت‌ها باشد.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: در کنار افزایش بودجه، باید شیوه تخصیص و مدیریت منابع نیز اصلاح شود. ما نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی، توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق محروم و حمایت از نهادهای مردمی و هنرمندان هستیم. همچنین باید به حوزه فرهنگ عمومی، سواد رسانه‌ای، هنر و فعالیت‌های فرهنگی جوانان توجه ویژه شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در بودجه‌های آتی، نگاه همه‌جانبه‌تری به فرهنگ شکل بگیرد و گفت: امیدواریم با همراهی دولت، بتوانیم سهم فرهنگ را در بودجه افزایش دهیم تا کشور در مسیر توسعه پایدار، مقاوم و متوازن حرکت کند.