به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری همزمان از ۷ مگاوات نیروگاههای خورشیدی خانگی با سرمایهگذاری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: خدمت به مردم، بهویژه در سایه برکات حضرت رضا (ع)، افتخار بزرگ مجموعه مدیریتی استان است و همه ظرفیتهای استان در جهت حمایت از طرحهای مردمی انرژی پاک بسیج شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: خراسان رضوی در چارچوب سیاستهای دولت و همکاری دستگاههای اجرایی، روند بسیار مطلوبی در توسعه نیروگاههای خورشیدی طی کرده است.
وی گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه سراسری شده و پیشبینی میشود تا پایان سال، این مقدار به بیش از ۴۰۰ مگاوات افزایش یابد.
مظفری ادامه داد: براساس برنامهریزی انجامشده، برای سال آینده و سال ۱۴۰۶ ایجاد سه هزار مگاوات ظرفیت جدید هدفگذاری شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اختیارات تفویضشده از سوی مرکز افزود: با اراده شکلگرفته در استان و همراهی مدیران، رسیدن به این هدف کاملاً قابل تحقق است.
وی با بیان اینکه این استان یکی از موفقترین استانهای کشور در مردمیسازی انرژیهای تجدیدپذیر است، گفت: در بخش کشاورزی، بیش از ۲۲ هزار کشاورز با مشارکت جمعی، بیش از ۵۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کردهاند که نقش مهمی در رفع مشکلات تأمین برق چاههای کشاورزی داشته است.
مظفری افزود: در بخش صنعت نیز چه در قالب پروژههای مستقل و چه در طرحهای تجمیعی شهرکهای صنعتی، سرمایهگذاری گستردهای انجام شده و کمیته امداد نیز با طرحهای خانگی خود، زمینه ورود خانوارهای بسیاری را به این حوزه فراهم کرده است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با فعالیت مستمر ستاد انرژی استان و همراهی مردم، اهداف تعیینشده برای خراسان رضوی نهتنها محقق، بلکه فراتر از آن نیز پیش خواهد رفت.
