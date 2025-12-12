طلای جهانی در مسیر افزایش هفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۲۷۵ دلار و ۴۴ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در فوریه، با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۳۰۶ دلار و ۲۰ سنت رسید.

ارزش دلار آمریکا در مسیر ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی گرفت. دلار ضعیف، طلا را که به ارز آمریکا قیمت گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند.

فدرال رزرو، چهارشنبه، سومین کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه خود در سال جاری را اعلام کرد. همچنین، مقامات اعلام کردند هرگونه تسهیل بیشتر به نشانه‌های واضح‌تری از کاهش تورم و آرام شدن بازار کار بستگی دارد.

هفته گذشته، تعداد متقاضیان مزایای بیمه بیکاری در آمریکا بیشترین افزایش را در حدود چهار و نیم سال گذشته تجربه کرد اما این افزایش به عنوان نشانه‌ای از بهبود اساسی در شرایط بازار کار تلقی نشد.

بر اساس گزارش رویترز، طلای بدون بازده معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا در هفته آینده هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو به دست آورند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۸۴ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۶۹۸ دلار و ۴۵ سنت رسید، در حالیکه هر اونس پالادیوم با ۱.۹ درصد افزایش، به ۱۵۱۲ دلار رسید. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند.