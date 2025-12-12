  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

پلمب یک مدرسه غیردولتی در زرند به دلیل دریافت شهریه غیرقانونی

زرند- مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند از برخورد قاطع با یک مدرسه غیردولتی متخلف در دریافت شهریه غیرقانونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جعفری، صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورد قاطع با یک مدرسه غیردولتی متخلف در شهرستان زرند گفت: این مدرسه به دلیل دریافت شهریه مازاد، تخلف در ثبت نام و نقض مقررات آموزشی، در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی زرند به پلمب شدن محکوم شد.

وی افزود: نظارت‌های شدید بر مدارس غیردولتی ادامه دارد و هرگونه تخلف با واکنش قانونی روبرو خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند با بیان اینکه برای تداوم تحصیل بی‌وقفه دانش‌آموزان این مدرسه، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است ادامه داد: این برخورد بخشی از یک دور جدید بازرسی‌های تخصصی در مدارس غیردولتی استان کرمان است.

