به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت در آغاز سخنان خود از همه خواهران و برادران در سراسر ایران، به ویژه در ایران عزیز، که در دفاع از ارزش‌های الهی و اسلامی فعالیت می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: حضور مردم، خانواده‌ها و فعالان اسلامی پشتوانه اصلی رهبری و نظام اسلامی است. همانطور که مردم در تاریخ از امیرالمؤمنین (ع) حمایت کردند، امروز نیز حضور مردم موجب پایداری و استحکام نظام می‌شود.

مسئولیت مردم و ضرورت نظارت مسئولان

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اهمیت نظارت مسئولان و حضور فعال مردم در صحنه گفت: مشکل جامعه امروز از خارج نیست، بلکه ضعف در نظارت داخلی و کم‌کاری برخی مسئولان باعث ایجاد اختلال در خدمات و مشکلات مردم می‌شود. حضور فعال و دقیق مردم و مسئولان در پیگیری امور، باعث حل مشکلات و ارتقای جامعه اسلامی می‌شود.

وی با اشاره به خدمات ارزنده رانندگان و جهادگران گفت: در سال‌های گذشته، رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه با تلاش و سرعت، کالاهای مورد نیاز مردم را به شهرها رساندند. این اقدام نمونه‌ای از خدمت صادقانه به جامعه اسلامی است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

تاکید بر پژوهش و ارتقای جامعه

آیت‌الله فلاحتی با بیان اهمیت پژوهش در ارتقای جامعه اسلامی گفت: رشد و تعالی در جامعه اسلامی همواره در سایه پژوهش و آموزش محقق شده است. رهبر انقلاب همواره تأکید دارند دانشگاه‌ها و پژوهشگران باید در مسیر پژوهش و تحقیق حرکت کنند تا جامعه اسلامی ارتقا یابد.

وضعیت لبنان و مقاومت منطقه‌ای

وی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه افزود: رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش تلاش می‌کنند حزب‌الله لبنان را خلع سلاح کنند، اما حضور نیروهای مردمی و پایگاه‌های قوی حزب‌الله مانع این برنامه‌ها می‌شود. حمایت‌های داخلی و بین‌المللی مقاومت نشان‌دهنده توانمندی و قدرت واقعی منطقه است.

قدرت و هوشمندی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات

امام جمعه رشت درباره توانمندی ایران گفت: ایران با هوشمندی سیاسی و تدبیر عاقلانه، اجازه نمی‌دهد دشمنان با نیرنگ و تهدید به اهداف خود برسند. رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسائل یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان بارها شکست خورده‌اند و اقدامات آنان برای مقابله با مقاومت بی‌اثر بوده است.

وی افزود: ایران با قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، نه تنها از ملت‌های مستضعف حمایت می‌کند بلکه نام جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار مسلمانان جهان شده است.

خطرات منطقه‌ای و هشدار به هوشیاری

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تلاش دشمنان برای بهره‌برداری از شرایط بحرانی گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌خواهند از هر بحرانی برای اهداف خود استفاده کنند، اما با هوشمندی سیاسی، تدبیر رهبر انقلاب و حمایت مردم، تهدیدات کنترل شده و امنیت ملی حفظ می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که قادر است با مدیریت هوشمندانه و اتحاد ملت، از مقاومت و استقلال کشور دفاع کند.

وی در پایان سخنان خود با درود و سلام به خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و مردم ایران اظهار داشت: خدا را شاکریم که چنین مردمی در مسیر عدالت، مقاومت و دفاع از ارزش‌های الهی قرار دارند. همواره باید از رهبر عزیز و انقلاب اسلامی حمایت کنیم و با حضور و هوشیاری خود، پشتوانه نظام و مقاومت باشیم.