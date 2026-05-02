۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

کیفیت آموزش در اولویت توسعه دانشگاه فرهنگیان است

کیفیت آموزش در اولویت توسعه دانشگاه فرهنگیان است

کرمانشاه - رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تأکید کرد که ارتقای کیفیت آموزشی و تقویت اعضای هیئت علمی باید مقدم بر توسعه فضاهای فیزیکی در دانشگاه فرهنگیان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال فتح‌الهی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته معلم که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک این روز به فرهنگیان اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم در مسیر تحقق رسالت معلمی و تربیت نسل آینده کشور تلاش کنیم.

وی با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده درباره توسعه زیرساخت‌ها افزود: گرچه تأمین زمین و ساختمان از نیازهای دانشگاه فرهنگیان است، اما تمرکز صرف بر این موضوع نمی‌تواند مسائل اصلی این دانشگاه را حل کند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه ادامه داد: در حال حاضر نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیئت علمی در این دانشگاه مطلوب نیست و این مسئله می‌تواند بر کیفیت آموزش و تربیت معلمان آینده تأثیر منفی بگذارد.

فتح‌الهی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت، باید نگاه جدی‌تری به تقویت نیروی انسانی و افزایش اعضای هیئت علمی داشت و این موضوع نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی در سطح کلان است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها به عنوان یک مجموعه واحد باید به صورت متوازن تقویت شوند و انتقال امکانات از یک بخش به بخش دیگر نمی‌تواند راهکار پایداری برای حل مشکلات باشد.

رئیس دانشگاه رازی در پایان با اشاره به محدودیت‌های قانونی در واگذاری اراضی دانشگاهی گفت: هرگونه تصمیم در این حوزه نیازمند طی فرآیندهای قانونی است و باید با رویکردی واقع‌بینانه برای توسعه دانشگاه فرهنگیان برنامه‌ریزی شود.

