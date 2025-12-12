مطیعی: قدرت دفاعی ایران چشمگیر است؛ ضرورت حفظ انسجام ملی 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای این شهر، ضمن اشاره به رزمایش اخیر ایران اسلامی به نام سهند با موضوع ضد تروریسم، ابراز کرد: این رزمایش بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را نشان داد.

وی با بیان اینکه رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند» نمایش از قدرت دفاعی و آمادگی نیروهای دفاعی و رزمی ایران اسلامی بود، افزود: حضور در این رزمایش که با مشارکت کشورهای عضو پیمان بین‌المللی شانگهای برگزار شد، مناسبات منطقه‌ای و فراملی را به نفع ایران تغییر داده و سبب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و دنیا خواهد شد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی امروز در دنیا و منطقه چشم گیر است، تاکید کرد: دلاورمردان ما در نیروهای مسلح بارها این قدرت را به رخ دشمنان کشیده‌اند.

مطیعی با بیان اینکه رزمایش اقتدار که در تنگه هرمز برگزار شد نیز صحنه دیگری از اقتدار ایران اسلامی و پیامی واضح به دشمنان بود، ابراز کرد: توان نیروهای ایران اسلامی و ارتقای سطح بازدارندگی نیروهای مسلح در کنار اقتدار ملت ایران اسلامی، پیام‌هایی بودند که با این رزمایش در خلیج فارس و دریای عمان مخابره شد.

وی با بیان اینکه ملت ما همواره در اوج اقتدار توانسته با حفظ انسجام و وحدت خود و همچنین با بصیرتی مثال زدنی، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده و نقشه‌های شوم شأن را خنثی سازد، تاکید کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی و تقویت آنان امروز از مهمترین رسالت‌ها و وظیفه‌های ما است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و با بیان اینکه مداحان مانند دیگر اقشار فرهنگی و مذهبی جامعه چون مبلغان، روحانیان و طلاب و … در برابر هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمنان وظیفه‌ای خطیر دارند، تاکید کرد: رسالت مبلغان و مداحان و نخبگان در برابر هجمه فرهنگی دشمنان همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کردند، یک تکلیف است.

مطیعی با بیان اینکه مداحان به تعبیری پایگاه‌های ادبیات و فرهنگ مقاومت محسوب می‌شوند، گفت: نیاز است که امروز مداحان ما با استفاده از ابزارهای نو و رسانه‌ای در برابر این جنگ نرم و هجمه فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان ایستادگی کنند زیرا این گروه دارای مخاطبان زیادی بوده و تأثیرگذار هستند.

وی همچنین به کسالت آیت الله شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و نماینده سابق مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و از عموم ملت متدین استان سمنان و ایران اسلامی درخواست کرد تا برای سلامتی ایشان دعا کنند.