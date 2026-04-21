به گزارش خبرنگار مهر، مجید ستایش‌نیا، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه هر امر به معروف و نهی از منکری موجب رونق زندگی بشر حول محور این دو فریضه می‌چرخد، گفت: وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکر را احیا و ذهنیت مردم را نسبت به آن اصلاح کنیم؛ چرا که هرچه معروفات برجسته شوند، منکرات خودبه‌خود کنار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به معنای واقعی جا نیفتاده و اغلب تنها با موضوع پوشش و حجاب شناخته می‌شود، افزود: این رویکرد نوعی جفا در حق این فریضه است.

وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حکمت ۳۷۴ نهج‌البلاغه اظهار کرد: ارزش این دو فریضه در برابر تمام اعمال خیر، همچون نَمی در برابر دریاست.

ستایش‌نیا، با بیان اینکه فرهنگ تذکر دادن باید با همراهی مردم تقویت شود، ادامه داد: ستاد امر به معروی و نهی از منکر استان کرمان در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی در چند بخش داشته که از مهم‌ترین آنها، پیگیری پرونده شهید مرتضی ضیاعلی بود و حکم دادستانی درباره شهادت نخستین شهید امر به معروف استان کرمان صادر شد.

وی به برپایی چند موکب در ایام جنگ رمضان در کرمان با رویکرد تبیینی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در طرح همدلی نیز که همزمان در کشور اجرا شد، استان کرمان رتبه سوم را کسب کرد.

به گفته دبیر ستاد، در حوزه آموزش طی سال گذشته ۵۶۰ نفر در ادارات دوره دیدند و در سه دوره مجازی تبلیغ و ثبت‌نام، در مجموع ۱۵۶۷ نفر شرکت کردند. همچنین چند نفر به دوره تربیت مدرس کشوری اعزام شده و کرسی‌های آزاداندیشی و طرح همیار معروف در مدارس برگزار شده است.

ستایش‌نیا، گفت: ما هر چهارشنبه نظارت بر دستگاه های اجرایی استان را به طور محسوس و نامحسوس انجام می دهیم تا بحث تکریم و مباحث مربوط به آن به معروف انجام شود.

وی افزود: تعداد ۱۱۰ شورای امر به معروف در دستگاه های استان کرمان تشکیل داده ایم که ۸۰ دستگاه مستمرا با ستاد ارتباط دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمان ادامه داد: همچنین تعداد ۱۵۶ گروه جهادی امر به معروف در استان کرمان تشکیل شده است که ۲۰ گروه مستقیما با ستاد در ارتباط هستند.

ستایش نیا، با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در رویدادهای فرهنگی گفت: پیگیری شده تا این موارد در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان مطرح شود و برای رویدادهای فرهنگی، پیوست فرهنگی در نظر گرفته شود.

ستایش‌نیا ، با اشاره به معضل گران‌فروشی در کرمان افزود: حدود ۳۰ درصد اصناف کرمان بدون مجوز فعالیت می‌کنند و ترک فعل دستگاه‌ها نیز از مواردی است که ستاد امر به معروف در حال پیگیری آن است.

وی گفت: ضعف در اجرای قانون، نبود نظارت و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها موجب افزایش تخلفات می‌شود.