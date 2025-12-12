به گزارش خبرنگار مهر، سالار ابنوش در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه الوند اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زمان و انرژی مجلس به حل مسائل معیشتی مردم اختصاص یافته است، اما برخی چالش‌ها در حوزه انرژی، سوخت، ارز و همچنین فعالیت‌های تخریبی دشمنان داخلی و عوامل نفوذی، نیازمند تدبیر و پیگیری دقیق است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس یکی از مطالبات مهم مردم را موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد و گفت: گلایه‌های اجتماعی در این حوزه به‌جا است و مردم انتظار دارند امنیت روانی و آرامش اجتماعی بیش از پیش تأمین شود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان است، افزود: هرگونه رفتار هیجانی و التهاب‌آفرین، حل مسائل را دشوارتر می‌کند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، همراهی و گفت‌وگوی سازنده است تا مسیر رفع مشکلات هموار شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در برخی پرونده‌های پیچیده وقفی گفت: تجربه نشان داده حرکت در چارچوب قانون، بهترین راه برای گشودن گره‌های قدیمی است. به گفته وی، رأی اخیر دستگاه قضایی در یکی از پرونده‌ها که به نفع مردم صادر شد، حاصل ماه‌ها پیگیری مستمر بوده است.

ابنوش از زحمات مسئولان مرتبط و قضات رسیدگی‌کننده قدردانی کرد و افزود: پیگیری سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد و امید می‌رود نتایج نهایی آنها نیز در جهت احقاق حقوق مردم باشد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک همچنین از اجرای طرح‌های مهم عمرانی، درمانی، راه‌سازی، تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی در استان خبر داد و تصریح کرد: ثمرات این پروژه‌ها به‌مرور در زندگی مردم نمایان خواهد شد. او با رد برخی فضاسازی‌ها و القای یأس، آینده استان را روشن ارزیابی کرد.

سالار ابنوش در پایان با دعا برای سلامتی مقام معظم رهبری و توفیق خدمتگزاران نظام گفت: مدیران دلسوز و سربازان ولایت باید خدمت خالصانه به مردم را اولویت نخست خود بدانند و تمام توان خود را برای رفع مشکلات جامعه به‌کار گیرند.