هشدار آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۶۰ درصد بیماران مبتلا به آنفلوانزا در استان در گروه سنی زیر ۲۴ سال قرار دارند و وضعیت همچنان هشدارآمیز است.

مسلم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از روند هشدار آمیز شیوع آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های این استان بستری شده‌اند که مجموع بیماران بستری به ۱۵۱ نفر افزایش یافت که از این تعداد، ۱۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از مراجعان به مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ درصد از موارد بستری‌شده همچنان ناشی از بیماری آنفلوانزا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: ۶۰ درصد از کل مراجعات سرپایی بوده و افراد بستری شده متعلق به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نوساناتی در تعداد مراجعات مبتلا به آنفلوانزا مشاهده می‌شود، ادامه داد: این میزان آمار گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته، اما وضعیت کلی ثابت و هشدارآمیز باقی مانده است.

شریفی از مردم خواست با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر و مراجعه به موقع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم، در کنترل شیوع بیماری مشارکت کنند.

