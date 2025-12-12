به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی "سوشال تروث» نوشت که امروز صبح گفتوگوی «بسیار خوبی» با آنوتین چانویرکول و هان مانت، نخست وزیران تایلند و کامبوج درباره درگیری دوباره دو کشور داشته است.
به ادعای ترامپ که شیفته دست آورد سازی برای خود است، «دو طرف توافق کردهاند از شامگاه امروز تیراندازی را متوقف کرده و به توافق صلح پیشین که با میانجیگری وی و با همکاری "انور ابراهیم"، نخستوزیر مالزی حاصل شده، بازگردند.
ترامپ در بیانیه خود افزود که انفجار بمب کنار جادهای که موجب کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان تایلندی شد، «یک حادثه» بوده، هرچند تایلند در پی آن واکنش شدید نشان داد.
به ادعای رئیس جمهوری آمریکا، هر دو کشور آمادگی بازگشت به صلح و ادامه تجارت با آمریکا را دارند.
وی همچنین از نخستوزیر مالزی برای نقشآفرینی در حل این موضوع قدردانی کرد.
این توافق در حالی بار دیگر انجام میشود که توافق قبلی که ترامپ از آن به عنوان یکی از افتخاراتش نام میبرد، ۲ ماه بیشتر دوام نیاورده بود.
تنشها پس از آن آغاز شد که یک سرباز تایلندی در اثر مینگذاری ارتش کامبوج در ماه نوامبر زخمی شد. پس از این حادثه، تایلند توافق آتش بس را تمام شده اعلام کرد.
تا سهشنبه شب، وزارت دفاع کامبوج از کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در درگیریها خبر داد و مقامات تایلند از کشته شدن چهار سرباز و زخمی شدن ۶۸ نفر گزارش دادند.
درگیریهای مرزی بین تایلند و کامبوج موجب آواره شدن بیش از ۵۰۰ هزار نفر در هر دو کشور شد. هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتشبس که در جولای و با میانجیگری ترامپ امضا شده بود، متهم کردند.
ازسرگیری درگیریها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر ترامپ در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.
شروع مجدد درگیریها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.
نظر شما