انحلال پارلمان تایلند و برگزاری انتخابات زودهنگام در اوایل سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که نخست وزیر موقت تایلند موافقت پادشاه این کشور را برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در اوایل سال آینده میلادی دریافت کرده است.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از «آنوتین چارنویراکول» نخست وزیر تایلند گزارش داد: انحلال پارلمان تاثیری بر اختلاف مرزی با کامبوج نخواهد داشت.

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک مقام دولتی تایلند افزود: نخست وزیر موقت امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تحولات این کشور و مناقشه مرزی با کامبوج صحبت خواهد کرد.

ترامپ هم گفته است که باید چند تماس تلفنی در مورد تایلند و کامبوج برقرار کند.

پیشتر «پائتونگترن شیناواترا» نخست وزیر سابق تایلند به دلیل عدم حفظ اصول اخلاقی در مناقشه مرزی با کامبوج از سوی دادگاه قانون اساسی از مقام خود کنار گذاشته شد.

طبق قوانین تایلند، انتخابات پارلمانی باید بین ۴۵ تا ۶۰ روز پس از انحلال آن برگزار شود.