خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: کهگیلویه و بویراحمد در فروردین سال جاری با بارشهای قابل توجهی روبهرو شد که حجم زیادی از منابع آبی استان را افزایش داد.
بر اساس آمارهای اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، بارشهای تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون به ۶۳۴.۷ میلیمتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۲.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش ۸۷ درصدی بارشها در کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال زراعی سال جاری
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون میانگین بارشها در استان ۶۲۸.۴ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۷.۴ میلیمتر افزایش نشان میدهد.
وی اظهار کرد: این میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت استان نیز ۸۷.۴ میلیمتر بیشتر است که نشاندهنده بهبود شرایط در تأمین منابع آبی است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی بارش برای ماههای آینده ادامه داد: فرودین ماه بارش ها بیشتر از نرمال پیشبینی شده بود که محقق شد و نیمه اول اردیبهشت ماه بارش در حد نرمال انتظار میرود اما نیمه دوم اردیبهشت ماه بارش کمتر از نرمال پیشبینی میشود و خرداد ماه بارش در سطح نرمال خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی افزایش دما اشاره کرد و گفت: از نظر دمایی در چند ماه آینده شاهد افزایش نیم تا یک درجهای دما نسبت به میانگین بلندمدت در سطح استان خواهیم بود.
این بارشها موجب شد تا سدهای استان وضعیت مناسبی پیدا کنند و نقش کلیدی خود در تأمین آب شرب و کشاورزی را ایفا کنند.
مخزن سد کوثر ۸۱ درصد پر شد
در پی بارشهای فروردین، حدود ۹۱ میلیون متر مکعب آب وارد مخزن سد کوثر گچساران شد.
مدیر بهرهبرداری و نگهداری سد کوثر در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در حال حاضر حجم مخزن سد به ۴۴۳ میلیون متر مکعب رسیده که معادل ۸۱ درصد ظرفیت سد است.
اکبر خدری اظهار کرد: این سد آب کشاورزی حدود پنج هزار هکتار از زمینهای پایین دست دشتهای لیشتر و خیرآباد را تأمین کرده و همچنین بخش قابل توجهی از آب آشامیدنی پنج استان جنوبی کشور را فراهم میکند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۴ میلیمتر بارش در ایستگاه بارانسنجی سد کوثر ثبت شده و سد همچنان ظرفیت مناسبی برای ذخیره آب دارد.
سد شاه قاسم تا پایان اردیبهشت ماه پر می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بارشها گفت: بارشهای تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون ۶۳۴.۷ میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۹۲.۹ درصد افزایش داشته است.
آرش مصلح افزود: همچنین بارشهای بلندمدت استان ۱۷.۳ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سد شاه قاسم یاسوج با ظرفیت ۶۵۰ میلیون متر مکعب نقش مهمی در تقویت سفرههای زیرزمینی و آبیاری کشاورزی و باغات استان دارد که پیش بینی می شود تا آخر اردیبهشت ماه پر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب افزود: افزایش حجم ذخیره آب در سدها نویدبخش رونق کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و تأمین پایدار آب برای استانهای جنوبی کشور است.
