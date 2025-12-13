  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

رهبر کره شمالی، کشته‌های این کشور در جنگ اوکراین را قهرمان ملی نامید

رهبر کره شمالی، کشته‌های این کشور در جنگ اوکراین را قهرمان ملی نامید

رهبر کره شمالی از تصمیم دولت این کشور برای اعطای عنوان «قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره» به نظامیان کشته شده در جنگ اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای)، مراسم استقبال از افسران و نیروهای رزمی هنگ ۵۲۸ مهندسی این کشور که به منطقه کورسک روسیه در مرز اوکراین اعزام شده بودند، برگزار شد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم استقبال از نیروهای بازگشته از جنگ اوکراین گفت: بازگشت همه افسران و سربازان این هنگ را به کشور، صمیمانه خوشامد می‌گویم. شما در انجام مأموریت برون‌مرزی خود، روحیه قهرمانانه ارتش ما و توانمندی‌های تخصصی آن را به‌خوبی به نمایش گذاشتید و وظایف رزمی خود را با مسئولیت‌پذیری کامل انجام دادید.

او تأکید کرد: در اوایل مرداد، شما مهندسان این هنگ به منطقه کورسک در فدراسیون روسیه اعزام شدید؛ منطقه‌ای که همرزمان شما با فدا کردن جان خود آن را بازپس گرفته بودند و شما در جریان انجام مأموریت‌های رزمی در آنجا به نتایج درخشانی دست یافتید.

رهبر کره شمالی همچنین اعلام کرد ۹ نظامی «در جریان اجرای عملیات رزمی جان باختند» و افزود تصمیم گرفته شده است عنوان قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره به آنان اعطا شود.

۲۷ خرداد ماه، شورای امنیت روسیه به نقل از سرگئی شویگو دبیر این شورا اعلام کرد که رهبر کره شمالی تصمیم گرفته است یک هزار مهندس رزمی و پنج هزار نیروی نظامی را برای کمک به بازسازی منطقه کورسک اعزام کند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در ۲۳ آبان گفته بود روسیه از کمک‌های «فداکارانه و قهرمانانه» مهندسان کره شمالی در عملیات پاکسازی مین در منطقه کورسک قدردانی می‌کند.

در تابستان ۱۴۰۳، روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق کره توافق‌نامه مشارکت راهبردی جامع امضا کردند که شامل بندی درباره کمک متقابل، در صورت حمله مسلحانه به هر یک از طرفین است.

کد خبر 6687101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 15
      پاسخ
      کشته های کره شمالی در جنگ اوکراین؟! چرا میگید کشته چرا نمیگید شهید؟ کشته های کشور های دیگه هم شهید هستن
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      9 1
      پاسخ
      کیم جونگ این پول خوبی بجیب میزند
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 1
      پاسخ
      خیلی عجیبه ، همیشه وقتی کسی از خاک وطن خودش دفاع کنه میشد قهرمان ملی ، مال اینا بر عکسه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها