به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای)، مراسم استقبال از افسران و نیروهای رزمی هنگ ۵۲۸ مهندسی این کشور که به منطقه کورسک روسیه در مرز اوکراین اعزام شده بودند، برگزار شد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم استقبال از نیروهای بازگشته از جنگ اوکراین گفت: بازگشت همه افسران و سربازان این هنگ را به کشور، صمیمانه خوشامد می‌گویم. شما در انجام مأموریت برون‌مرزی خود، روحیه قهرمانانه ارتش ما و توانمندی‌های تخصصی آن را به‌خوبی به نمایش گذاشتید و وظایف رزمی خود را با مسئولیت‌پذیری کامل انجام دادید.

او تأکید کرد: در اوایل مرداد، شما مهندسان این هنگ به منطقه کورسک در فدراسیون روسیه اعزام شدید؛ منطقه‌ای که همرزمان شما با فدا کردن جان خود آن را بازپس گرفته بودند و شما در جریان انجام مأموریت‌های رزمی در آنجا به نتایج درخشانی دست یافتید.

رهبر کره شمالی همچنین اعلام کرد ۹ نظامی «در جریان اجرای عملیات رزمی جان باختند» و افزود تصمیم گرفته شده است عنوان قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره به آنان اعطا شود.

۲۷ خرداد ماه، شورای امنیت روسیه به نقل از سرگئی شویگو دبیر این شورا اعلام کرد که رهبر کره شمالی تصمیم گرفته است یک هزار مهندس رزمی و پنج هزار نیروی نظامی را برای کمک به بازسازی منطقه کورسک اعزام کند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در ۲۳ آبان گفته بود روسیه از کمک‌های «فداکارانه و قهرمانانه» مهندسان کره شمالی در عملیات پاکسازی مین در منطقه کورسک قدردانی می‌کند.

در تابستان ۱۴۰۳، روسیه و جمهوری دموکراتیک خلق کره توافق‌نامه مشارکت راهبردی جامع امضا کردند که شامل بندی درباره کمک متقابل، در صورت حمله مسلحانه به هر یک از طرفین است.