تردد ۲۵۵ هزار کامیون حامل کالاهای صادراتی از گمرکات مرزی کرمانشاه

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماهه سپری شده از سال جاری، تعداد ۲۵۵ هزار و ۱۵۸ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی از طریق گمرکات مرزی استان کرمانشاه، کالاهای خود را به مقصد کشور عراق صادر کردند که این آمار بیانگر پویایی قابل توجه صادرات غیرنفتی استان است.

وی افزود: این حجم از تردد کامیون‌های صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، جایگاه ویژه مرزهای این استان را در زنجیره تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد و بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در گمرکات مرزی استان است.

رضا نیک‌روش تصریح کرد: از مجموع کامیون‌های عبوری حامل کالای صادراتی در هشت ماهه سال جاری، گمرک خسروی با تردد ۸۲ هزار و ۱۲۱ دستگاه کامیون، بیشترین سهم را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است که این موضوع نقش محوری این گمرک در صادرات استان را برجسته می‌کند.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه ادامه داد: سهم گمرک پرویزخان از کامیون‌های حامل کالای صادراتی در این مدت ۵۸ هزار و ۴۹۱ دستگاه بوده و گمرک سومار نیز با تردد ۵۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه کامیون، سهم قابل توجهی از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی ۲۸ هزار و ۶۵۸ دستگاه و از گمرک شیخ‌صله ۲۹ هزار و ۲۷۸ دستگاه ثبت شده است که مجموع این آمارها نشان‌دهنده توزیع متوازن صادرات در مرزهای مختلف استان کرمانشاه است.

رضا نیک‌روش در ادامه با اشاره به حجم و ارزش کالاهای صادراتی بیان کرد: مجموع کالاهای صادراتی جابه‌جا شده توسط این تعداد کامیون، ۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار بوده است که سهم مهمی در توسعه اقتصادی استان و کشور دارد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات مرزی استان را شامل شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه‌فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیر خشک، انواع کاشی و کامپاند عنوان کرد و گفت: تنوع کالاهای صادراتی نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه در حوزه‌های مختلف است.