به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی ظهر شنبه در دیدار با پایوران پیشکسوت به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، ضمن گرامیداشت مقام زن و مادر، اظهار کرد: مادران و پیشکسوتان پایور نقش بی‌بدیلی در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده دارند.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه افزود: دیدار با پیشکسوت بسیجی با عنوان طرح السابقون در هفته بسیج و دیدار با پیشکسوتان پایور در زمان‌های مختلف برگزار می‌شود و در هفته زن نیز با هدف تقدیر از بانوان پایور پیشکسوت برنامه‌ریزی شده است.

وی این دیدارها را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مقام مادران و یادآوری نقش پیشکسوتان در پاسداری از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی بیان کرد.

سرهنگ محمدجانی با اشاره به مقام زن و هویت زن ایرانی اسلامی گفت: زن در فرهنگ انقلاب اسلامی، الگوی ایثار، تربیت و مقاومت است

وی افزود: مادران و بانوان پیشکسوت پایور با تلاش‌های ارزشمند خود نشان داده‌اند که همچنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حضور فعالی دارند.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با بیان اینکه این دیدارها آینده انقلاب تضمین می‌کند، گفت: این حضور میراث گذشته را زنده نگه داشته است.