به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مناسبسازی اماکن عمومی و تجاری با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حقوق افراد دارای معلولیت گفت: نظام پزشکی باید در این حوزه مشارکت فعال داشته باشد و پزشکان مسئولیتهای خود را در قبال مناسبسازی مطبها بهطور کامل ایفا کنند.
وی با بیان اینکه تمامی مجتمعهای مسکونی و مطبهای پزشکی باید مناسبسازی شوند، افزود: شهرداریها موظفند فرصت پنج تا شش ماههای برای انجام مناسبسازی به پزشکان و سایر متولیان بدهند و در صورت عدم اقدام، از ظرفیت دادستانی برای برخورد قانونی استفاده خواهد شد. مطبهایی که در مهلت تعیینشده مناسبسازی نشوند، با هماهنگی دستگاه قضایی پلمب خواهند شد.
بیاتمنش با اشاره به جمعیت قابل توجه افراد دارای معلولیت و افتخارات ورزشکاران معلول کشور، این موضوع را نشاندهنده ظرفیت بالای این افراد و لزوم حمایت همهجانبه از آنان دانست.
وی از آغاز برنامه بازدید از همه اماکن ورزشی دولتی استان برای بررسی وضعیت مناسبسازی خبر داد و گفت: سالنهای ورزشی باید در اولویت مناسبسازی قرار گیرند و برنامه زمانبندی اجرای این طرح با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان تدوین خواهد شد. همچنین اعتبارات مناسبسازی باید با اولویت و تخصیص صددرصدی به دستگاههای شهرستانی اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در برنامهریزی و تدوین برنامههای دستگاههای اجرایی، مناسبسازی فضاها را در اولویت قرار دهد. شهرداریها، صدا و سیما و سایر دستگاهها نیز موظف به مشارکت در تأمین منابع مالی و اجرای برنامههای مناسبسازی هستند.
وی افزود: آموزش و پرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی استان مسئولیتهایی در زمینه ایجاد و نگهداری مدارس و مراکز درمانی مناسب برای افراد دارای معلولیت بر عهده دارند و احداث مدرسه ویژه بیماران اوتیسم نیز در دستور کار استان قرار گرفته است.
بیاتمنش با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ضوابط و مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی، دفاتر طراحی و مهندسان باید طراحی ساختمانها را بهدرستی انجام دهند و شهرداریها نیز بر اجرای صحیح ضوابط مناسبسازی نظارت کامل داشته باشند. گزارشها باید در سه حوزه طرحهای جامع، تفصیلی و مقررات ملی ساختمان ارائه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، بخش درمانی و آموزشی با امکانات اقامت شبانه در شهرک نیکسازان زنجان پیشبینی شده و در جلسات آتی ستاد، وضعیت تأمین منابع مالی این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها بررسی خواهد شد.
نظر شما