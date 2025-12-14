علی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تقویت بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: سالهای سال است که هنرمندان، مردم و دغدغهمندان حوزه فرهنگی کشور خواستار افزایش سهم فرهنگ از بودجه کشور هستند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدات فرهنگی، علاوه بر نقش مهمی که در هویتسازی، ارتقای سرمایه اجتماعی و انتقال ارزشها دارند، میتوانند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرند، اما متأسفانه در سالهای گذشته نگاه غالب، نگاه هزینهای صرف به فرهنگ بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی فعالان فرهنگی و هنری تصریح کرد: در زمینه بیمه و توجه به بیمه فرهنگیان و اهالی هنر، که سالهای سال مغفول مانده بود، باید اقدامات جدیتری انجام شود. این موضوع از جمله مصارف دولت محسوب میشود و در حال حاضر در قالب جداول هزینهای دیده میشود، در حالی که امنیت شغلی و معیشتی هنرمندان، پیششرط پویایی و بالندگی فرهنگ کشور است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به فرهنگ گفت: از سوی دیگر، مواردی که میتواند درآمدزا باشد نیز وجود دارد که دولت باید به آنها توجه کند. بخشی که تاکنون به آن توجه نشده، مباحث درآمدزایی در حوزه فرهنگی است؛ حوزهای که میتواند با سیاستگذاری درست، نهتنها بار مالی کمتری برای دولت داشته باشد، بلکه به یک منبع پایدار درآمدی تبدیل شود.
کشوری در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من باید این دغدغهمندی در میان اعضای کمیسیون فرهنگی نیز وجود داشته باشد تا با ورود افراد دغدغهمند به کمیسیون تلفیق، بتوانند از اصلاحات قانونی دفاع کنند؛ اصلاحاتی که میتواند سهم فرهنگ را در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش دهد. امیدواریم پس از آن نیز در صحن علنی مجلس، همه نمایندگان از این اصلاحات حمایت و دفاع کنند تا فرهنگ، متناسب با جایگاه واقعی خود، در اولویت بودجهای کشور قرار گیرد.
