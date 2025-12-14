  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

کشوری: فرهنگ باید از نگاه هزینه‌ای خارج و در بودجه تقویت شود

کشوری: فرهنگ باید از نگاه هزینه‌ای خارج و در بودجه تقویت شود

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود با تأکید بر افزایش سهم فرهنگ در بودجه، گفت تولیدات فرهنگی علاوه بر هویت‌سازی، ظرفیت اقتصادی دارند و امنیت معیشتی هنرمندان پیش‌شرط پویایی فرهنگ است.

علی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تقویت بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: سال‌های سال است که هنرمندان، مردم و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگی کشور خواستار افزایش سهم فرهنگ از بودجه کشور هستند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدات فرهنگی، علاوه بر نقش مهمی که در هویت‌سازی، ارتقای سرمایه اجتماعی و انتقال ارزش‌ها دارند، می‌توانند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرند، اما متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه غالب، نگاه هزینه‌ای صرف به فرهنگ بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی فعالان فرهنگی و هنری تصریح کرد: در زمینه بیمه و توجه به بیمه فرهنگیان و اهالی هنر، که سال‌های سال مغفول مانده بود، باید اقدامات جدی‌تری انجام شود. این موضوع از جمله مصارف دولت محسوب می‌شود و در حال حاضر در قالب جداول هزینه‌ای دیده می‌شود، در حالی که امنیت شغلی و معیشتی هنرمندان، پیش‌شرط پویایی و بالندگی فرهنگ کشور است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به فرهنگ گفت: از سوی دیگر، مواردی که می‌تواند درآمدزا باشد نیز وجود دارد که دولت باید به آن‌ها توجه کند. بخشی که تاکنون به آن توجه نشده، مباحث درآمدزایی در حوزه فرهنگی است؛ حوزه‌ای که می‌تواند با سیاست‌گذاری درست، نه‌تنها بار مالی کمتری برای دولت داشته باشد، بلکه به یک منبع پایدار درآمدی تبدیل شود.

کشوری در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من باید این دغدغه‌مندی در میان اعضای کمیسیون فرهنگی نیز وجود داشته باشد تا با ورود افراد دغدغه‌مند به کمیسیون تلفیق، بتوانند از اصلاحات قانونی دفاع کنند؛ اصلاحاتی که می‌تواند سهم فرهنگ را در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش دهد. امیدواریم پس از آن نیز در صحن علنی مجلس، همه نمایندگان از این اصلاحات حمایت و دفاع کنند تا فرهنگ، متناسب با جایگاه واقعی خود، در اولویت بودجه‌ای کشور قرار گیرد.

کد خبر 6687839
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فرهنگ و غیر فرهنگ ندارد . همه چیز باید تحت نگاه هزینه ای باشد . وقتی کشور بعلت معضلات لاینحل اقتصادی دچار مشکلات بسیار است که همه چیز را تحت الشعاع قرارداده ، چرا باید فرهنگ مستثنی شود و بودجه فرهنگی ، بی حساب و کتاب هزینه گردد ؟ باید توضیح دهند در طول دهها سال با بودجه های بی کنترل فرهنگی چه کرده اند که نتیجه اش ضد فرهنگ شده است ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها