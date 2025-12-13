مدارس ابتدایی هرمزگان یکشنبه و دوشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان به ریاست مهرداد حسنزاده و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل آموزش و پرورش و فرماندار بندرعباس با محوریت بررسی آخرین وضعیت ابتلاء به آنفلوانزا و ایجاد هماهنگی و آمادگی برای مقابله با سیلاب احتمالی برگزار شد و آخرین گزارشات در رابطه با وضعیت رشد این بیماری در سطح استان تحلیل و بررسی شد.
مهرداد حسن زاده در این نشست اظهار کرد: آنفلوانزا تقریباً در کل کشور شیوع پیدا کرده است و تاکنون بیش از ۴ جلسه ستاد به صورت فوق العاده برگزار شده است.
وی با قدردانی از همکاری فرمانداران و مدیران مدارس برا کنترل بیماری گفت: تاکنون ۵ نفر فوتی در پی آنفلوانزا جان خود را از دست دادهاند و این آمار نگران کننده است.
جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با گلایه از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در اصناف و بازاریان، بیان کرد: ضرورت دارد همه پای کار بیایند تا بتوانیم شیوع بیماری آنفلوانزا را کند کنیم.
وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد بر اساس نظرات کارشناسی و جمعی برگزار میشود، گفت: در حوزه مخاطرات پاسخ جمعی است و نمیتوان تنها با اعمال محدودیت برای مدارس و دانشگاهها و رها کردن دیگر محیطهای عمومی به توفیق دست پیدا کرد.
حسن زاده آخرین تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان را شرح داد و گفت: با موافقت استاندار هرمزگان تمامی مهد کودکها و پیش دبستانیها در سراسر استان طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذر ماه و دوشنبه ۲۴ آذر ماه تعطیل خواهند بود و کلیه کلاسهای مقطع ابتدایی نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: کلاسها در سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکلهای بهداشتی به روال عادی برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری کلاسهای کلیه مراکز آموزش عالی و دانشگاهها متناسب با شرایط به اختیار رؤسای دانشگاهها خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: کانونهای زبان مجاز هستند با رعایت پروتکلهای بهداشتی کلاسهای خود را برگزار کنند و فعالیت ادارات نیز با رعایت اصول بهداشتی به روال سابق ادامه خواهد داشت و مادران دارای فرزند دانش آموز و خردسال نیز دور کار خواهند بود.
حسن زاده در رابطه با پیش بینی هواشناسی و احتمال بارندگی در سطح استان نیز عنوان کرد: ضرورت دارد همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسانی آماده باش کامل داشته باشند و از این بابت مرخصیها و مأموریتهای کلیه اعضای ستاد بحران استان هرمزگان و شهرستانها لغو شده است.
مسئول ارشد هماهنگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان ادامه داد: به علت تقویت فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران و رعد و برق در هرمزگان هشدار سطح نارنجی در استان صادر شده است و با فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز ۲۲ تا فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه در استان رگبار باران و رعد و برق و گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظهای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش بینی میشود.
وی افزود: مناطق متأثر این سامانه شهرستانهای میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.
حسن زاده گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال میشود و با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آبها، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها، خسارت به سازههای سبک به دلیل تند باد لحظهای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.
نظر شما