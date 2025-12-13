  1. استانها
مدارس ابتدایی هرمزگان یکشنبه و دوشنبه غیرحضوری شد

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با موافقت استاندار هرمزگان مدارس ابتدائی هرمزگان در روزهای یکشنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ آذر ماه غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان به ریاست مهرداد حسن‌زاده و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل آموزش و پرورش و فرماندار بندرعباس با محوریت بررسی آخرین وضعیت ابتلاء به آنفلوانزا و ایجاد هماهنگی و آمادگی برای مقابله با سیلاب احتمالی برگزار شد و آخرین گزارشات در رابطه با وضعیت رشد این بیماری در سطح استان تحلیل و بررسی شد.

مهرداد حسن زاده در این نشست اظهار کرد: آنفلوانزا تقریباً در کل کشور شیوع پیدا کرده است و تاکنون بیش از ۴ جلسه ستاد به صورت فوق العاده برگزار شده است.

وی با قدردانی از همکاری فرمانداران و مدیران مدارس برا کنترل بیماری گفت: تاکنون ۵ نفر فوتی در پی آنفلوانزا جان خود را از دست داده‌اند و این آمار نگران کننده است.

جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با گلایه از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف و بازاریان، بیان کرد: ضرورت دارد همه پای کار بیایند تا بتوانیم شیوع بیماری آنفلوانزا را کند کنیم.

وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد بر اساس نظرات کارشناسی و جمعی برگزار می‌شود، گفت: در حوزه مخاطرات پاسخ جمعی است و نمی‌توان تنها با اعمال محدودیت برای مدارس و دانشگاه‌ها و رها کردن دیگر محیط‌های عمومی به توفیق دست پیدا کرد.

حسن زاده آخرین تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان را شرح داد و گفت: با موافقت استاندار هرمزگان تمامی مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در سراسر استان طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذر ماه و دوشنبه ۲۴ آذر ماه تعطیل خواهند بود و کلیه کلاس‌های مقطع ابتدایی نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: کلاس‌ها در سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به روال عادی برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری کلاس‌های کلیه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها متناسب با شرایط به اختیار رؤسای دانشگاه‌ها خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: کانون‌های زبان مجاز هستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌های خود را برگزار کنند و فعالیت ادارات نیز با رعایت اصول بهداشتی به روال سابق ادامه خواهد داشت و مادران دارای فرزند دانش آموز و خردسال نیز دور کار خواهند بود.

حسن زاده در رابطه با پیش بینی هواشناسی و احتمال بارندگی در سطح استان نیز عنوان کرد: ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسانی آماده باش کامل داشته باشند و از این بابت مرخصی‌ها و مأموریت‌های کلیه اعضای ستاد بحران استان هرمزگان و شهرستان‌ها لغو شده است.

مسئول ارشد هماهنگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان ادامه داد: به علت تقویت فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران و رعد و برق در هرمزگان هشدار سطح نارنجی در استان صادر شده است و با فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز ۲۲ تا فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه در استان رگبار باران و رعد و برق و گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظه‌ای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: مناطق متأثر این سامانه شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.

حسن زاده گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال می‌شود و با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های سبک به دلیل تند باد لحظه‌ای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

    • فاطمه HK ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      29 3
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر ، مگه چه تفاوتی بین دانش آموز ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان هست که تعطیل نمیشن؟ مگه ویروس میخواد بپرسه کلاس چندمی؟ مگه راهنمایی و دبیرستان ریه ندارن بدن ندارن این بیچاره ها چرا آدم حساب نمیکنید دختر من راهنماییه جرئت ندارم بفرستمش مدرسه ، هیچکی ماسک نمیزنه ، اصلا پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه
    • Ms DE ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      21 3
      پاسخ
      چرا فقط ابتدایی؟
      • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        0 0
        چرا فقط ابتدایی باید تعطیل بشه مگه ما آدم نیستیم مریض نمیشیم ما اعتراض داریم
    • فاطمه US ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      25 3
      پاسخ
      باید راهنمایی هم تعطیل کنید اعتراض میکنم اصلاحیه کنید به همراه راهنمایی تعطیل
    • حسن US ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      11 1
      پاسخ
      اعتراض میکنم اصلاحیه کنید به همراه راهنمایی هم تعطیل
    • مهسا HK ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      17 1
      پاسخ
      ما بچهای دوره اول و دوم متوسطه اعتراض داریم کاش ما هم تعطیل بشیم لطفا اصلاحیه بزنید ، ما مگه چه گناهی کردیم ؟ مگه ویروس می‌پرسه کلاس چندمی یا کدوم مقطعی؟
    • امیر US ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      15 1
      پاسخ
      به خدا ما هم آدمیم راهنمایی و دبیرستان هم تعطیل کنید
    • فاطمه زاهدی IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      15 1
      پاسخ
      مگه متوسطه ها دانش آموز نیستن مریض نمیشن
    • حسنا US ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      14 1
      پاسخ
      تو را خدا ما را هم تعطیل کنید راهنمایی ام مریض شد ام خیلی بده تو را خدا ما را تعطیل کنید
    • س IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      8 3
      پاسخ
      آخه مگه متوسطه اول چرا تعطیل نمیشن واقعا ما هم انسانیم بخدا يعني من دارم میرم مدرسه اصن رعایت نمیکنن واقعا تو این بارون هم نمیخواین تعطیل کنین چرا آخه حتی رعایت پیش ما نمیکنن بخدا من ویروس گرفتم
    • س IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 1
      پاسخ
    • ماهسان RO ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 1
      پاسخ
      فردا را تعطیل کنید من سرما شدید خوردم
    • Amir IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 1
      پاسخ
      ای بابا هرچی میشه ابتدایی ها تعطیل پس ما دبیرستانی ها آدم نیستیم ما مریض بشویم مهم نیست ولی ابتدای ها مهم اند
      • .. IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        2 2
        خسته شدیم به خدا بسه دیگه ماروهم تعطیل کنین بچه های ماهم مریض شدن از درسو امتحان عقب افتادن ما دبیرستانم تعطیل کنین دیگه
    • ایهان غ IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 1
      پاسخ
      بایدهمه مقاطع رو تعطیل کنن شاید داخل یه خونه یه پچه راهنمای باش یه بچه ابتدای اگه راهنمای بگیر ابتداییم میگیره
    • شمیم خوشحال IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 2
      پاسخ
      مگه ما آدم نیستیم راهنمایی دبیرستان رو هم تعطیل کنید
    • امیر حسن IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 1
      پاسخ
      چرا مدارس مقاطع متوسطه اول تعطیل نیست ما داخل مدارس می بینیم خیلی بچه ها انفولانزا دارند خودم الان بیمارستانم لطفا تعطیل کنید
    • شریف خوشحال IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 0
      پاسخ
      دبیرستان هم تعطیل کنید
    • حسنا IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      راهنمایی باید تعطیل شود
      • علیقلی IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        3 8
        تعطیل نکردن چقدر شما نسل جدید تنبل هستین میخای تعطیل باشی که چی بشه ابتدایی کودک هستن میفهمید و یک معلم دارند که اونم مجازی بهشون درس میده کسی جایی رو تعطیل نکرده و کودک شش ساله با نوجوان سیزده شانزده ساله خیلی فرق داره بدن شما قوی تر هست و می‌تونید رعایت کنید ولی بچه توان مراقبت نذاره کمی درک کنید جوری اعتراض می‌کنی. چرا ابتدایی رو تعطیل کردن اصلا تعطیل نشده مجازی شده که برای شما اگر اینحور بشه افت شدید تحصیلی میکنبد به فکر اینده باشید
    • عسل IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      من مریضم
    • صدیقه IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 1
      پاسخ
      نظر من اینه که وقتی که برای ابتدایی را تعطیل می‌کنند باید برای دوره‌های متوسطه هم تعطیل کنند داخل دوره‌های متوسط اصلاً رعایت نمی‌شه و ویروس بیشتر میشه
    • یلدا US ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 1
      پاسخ
      باید دبیرستان و راهنمایی رو هم تعطیل کنند چون اونا هم دارن میرن مدرسه و خطر داره
    • Madmat12 IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام و با عرض ادب و احترام.این چه تصمیمیه انگار فقط ابتدایی ها میتونن مریض بشن.انگار راهنمایی ها و دبیرستانی ها ریه ی فولادی دارن یا انگار ویروس می‌پرسه چند سالته کلاس چندمی شهری هستی یا روستایی😐 لطفا اصلاحیه بزنید.
    • mahdi DE ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مگه ما دبیرستانی و راهنمایی ها آدم نیستیم
    • علی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      متوسطه ها آدم نیستند؟
    • علی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
    • محمد IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      چرا فقط ابتدایی
    • محمد IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 3
      پاسخ
    • ابوال IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 1
      پاسخ
      چرا فقط ابتدایی باید تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شوند
    • ماهسان IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دوره ی اول متوسطه رو تعطیل کنید من مریضم
    • محمد IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      کارشهرداری‌هم‌تعطیل‌بشه‌مریص‌شدیم
    • يگانه IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خدایی اگه قراره تعطیل بشه همه مقاطع تحصیلی تعطیل کنن نه فقط،ابتدایی
    • امیرعلی IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یعنی متوسطه اول و دوم ترمیناتورن؟که سرما نمیخورن فقط ابتدایی ها یکی باشه جواب بده رئیس ستاد بحران هرمزگان این چه وضعتیه
    • ماهسان IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      لطفا تعطیل کنید😭
    • ماهسان IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مگه ما آدم نیستیم😭🤧
    • حسین IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام خوبین. فقط ابتدایی و مهدکودکی خب راهنمایی هم تعطیل کنید مگه ما چگونه بابا مردیم تعطیل کنید اگه میخوای ابتدایی تعطیل کنید چگونه به خدا
    • محمد رضا جوان IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تعطیلی
    • فاطمه IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا فقط ابتدایی ما اعتراض داریم
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خجالت بکشید چقدر تعطیلی والا یکذره بارون نیومد بچه ها همه بیسواد شدن همه جا بازه جز ابتدایی این چه کاریه بچه ها روانی شدن تو خونه

