سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان برای ورود محموله موادمخدر از حوزه گروهان مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، انهدام این باند قاچاق مواد افیونی را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزی سراوان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی مرزبانی استان توانستند محموله مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در ادامه عنوان کرد: سوداگران مرگ به محض روئیت مأمورین، اقدام به تیر اندازی کرده که مأمورین نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل نموده و به علت حجم زیاد آتش مأمورین، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته و عرصه را بر خود تنگ دیده با برجا گذاشتن محموله موادمخدر اقدام به فرار کردند.

سردار شجاعی افزود: مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان در یک عملیات مقتدرانه موفق شدند، ضمن مهار ۶ رأس دواب حامل بار موادمخدر، مقدار ۲۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل: ۲۲۴ کیلوگرم از نوع تریاک، مقدار ۱۹ کیلوگرم از نوع حشیش، تعداد دو قبضه سلاح کلاش، ۱۱۳ فشنگ جنگی کلاش، ۶ تیغه خشاب، به‌همراه یک دستگاه تلفن همراه هوشمند را کشف کنند.