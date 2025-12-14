نجات دو فرد گرفتار در ارتفاعات پیر نارکی مهریز پس از ۲۶ ساعت

محمد عشقی در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح عملیات نجات دو فرد گرفتار در ارتفاعات شهرستان مهریز اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر گیر افتادن دو نفر در ارتفاعات کوهستانی اطراف زیارتگاه پیر نارکی از توابع شهرستان مهریز، ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، بلافاصله تیم واکنش سریع هلالاحمر استان یزد و تیم کوهستان هلالاحمر شهرستان مهریز با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: امدادگران پس از طی مسافتی طولانی و دشوار در مسیرهای صعبالعبور، کارگاهی، دستبهسنگ و درهدار، موفق شدند پس از ساعتها جستوجوی زمینی به افراد حادثهدیده دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن قدردانی از سردار نگهبان فرمانده نیروی انتظامی استان ادامه داد: با هماهنگیهای انجامشده، بالگرد نیروی انتظامی نیز بهمنظور پشتیبانی و بررسی امکان امدادرسانی هوایی به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط خاص منطقه، ارتفاع زیاد و محدودیتهای پروازی، ادامه عملیات از طریق هوایی امکانپذیر نبوده و تصمیم بر انجام کامل عملیات بهصورت زمینی گرفته شد.
عشقی تصریح کرد: در ادامه، دو تیم پشتیبان دیگر از نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات انتقال مصدومان با تلاش مشترک امدادگران و در شرایط بسیار سخت ادامه یافت. نهایتاً پس از حدود ۲۶ ساعت عملیات مداوم، ساعت ۲۳:۵۸ شامگاه شنبه، این دو نفر با سلامت نسبی به پایین کوه منتقل و به منطقهای امن تحویل داده شدند.
وی تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه امدادگران تیم واکنش سریع استان، تیم کوهستان هلالاحمر مهریز، تیمهای پشتیبان، عوامل اورژانس و همکاری مؤثر نیروی انتظامی استان، و کوهنوردان و راه بلدهای محلی، از عموم مردم و کوهنوردان درخواست کرد پیش از صعود به مناطق کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات مناسب، در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را سریعاً از طریق شماره ندای امداد ۱۱۲ اطلاع دهند.
