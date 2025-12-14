وزیر ارشاد، درگذشت فانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام تسلیت، کامران فانی را اندیشمندی دانست که عمر خود را صرف اعتلای فرهنگ مکتوب کشور کرد.

در پیام متن تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است؛

خبر درگذشت استاد کامران فانی، پژوهشگر، مترجم، کتابدار برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، موجب تأسف و اندوه شد.

زنده‌یاد فانی از جمله اندیشمندانی بود که عمر خود را با فروتنی و دقت صرف سامان‌دهی دانش، اعتلای فرهنگ مکتوب و تقویت بنیان‌های علمی و کتابداری کشور کرد.

نقش مؤثر ایشان در پژوهش‌های مرجع، فعالیت‌های دانشنامه‌ای و تربیت نسل‌هایی از اهل کتاب و پژوهش، جایگاهی ماندگار برای نام استاد فانی در تاریخ فرهنگ ایران رقم زده است.

اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز آن استاد فقید، همکاران، شاگردان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، آرامش و شکیبایی خواستارم.