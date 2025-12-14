پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، تداوم فعالیت موج بارشی اول در استان و ناپایداری جوی و دریایی تا اواخر وقت امروز پیش بینی می‌شود.

تا ساعات ظهر امروز در اکثر نقاط استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است و ساعات بعدازظهر و شب تمرکز بارش‌ها بیشتر در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

دریا نیز امروز با افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی نسبتاً مواج خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری نمایند.

از بامداد دوشنبه ۲۴ آذر، تا ساعات بعدازظهر این روز، افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و بارش مؤثری در سطح استان نخواهد بود. از دوشنبه شب فعالیت سامانه بارشی دوم از سمت غرب در استان آغاز خواهد شد و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که از مقادیر بارشی بیشتری نسبت به سامانه فعلی برخوردار خواهد بود و سبب ناپایداری جوی و دریایی و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.

همچنین از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا شنبه هفته آینده ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان با شدت بسیار بیشتری فعالیت خواهد کرد.

با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تأثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت گیرد و از ترددهای غیر ضرور جاده‌ای و روستایی و صعود به ارتفاعات وزرای دام خودداری شود.

به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی پیش بینی می‌شود.