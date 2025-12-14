  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

پیش بینی ۵ روزه دریایی استان هرمزگان

بندرعباس-امروز یکشنبه در مناطق دریایی استان، رگبار باران و رعدو برق و تا اوایل صبح دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی و مواج بودن دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه در مناطق دریایی استان، رگبار باران و رعد برق و تا اوایل صبح دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی و مواج بودن دریا پیش بینی می‌شود.

از بعدازظهر دوشنبه تا پایان هفته با تأثیر سامانه بارشی، وقوع ناپایداری در مناطق دریایی استان (رگبار نسبتاً شدید باران و رعدوبرق، وزش باد شدید، تندباد لحظه‌ای، گاهی کاهش موقت دید افقی و مواج شدن دریا) پیش بینی می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود:

تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناورها صورت بپذیرد و از تردد شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی اجتناب شود.

