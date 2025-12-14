مسیر افتخار بانوان ورزشکار خراسان جنوبی؛از عفاف و حجاب تا سکوهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح یکشنبه در آئین تکریم و تجلیل از الگوهای برتر عفاف و حجاب در ورزش بانوان خراسان جنوبی اظهار داشت: ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد و در این راستا سرمایه انسانی بسیار تأثیرگذار است و ورزش قوی یکی از ارکان مهم در این خصوص است و بانوان نقش مهمی می‌توانند در این زمینه ایفا کنند.

قناد تأکید کرد: خودباوری و سربلندی ایران را همواره ورزشکاران بانو باید مدنظر داشته باشند و با عفاف و حجاب می‌توانند در بالاترین جایگاه‌ها در جهان قرار گیرند.

وی تصریح کرد: ورزش باید همراه با رعایت ارزش‌ها برای الگوبرداری نسل‌ها به‌ویژه جوانان باشد و همگی باید در بحث حجاب و عفاف تلاش کنیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حضور عزتمندانه بانوان در رقابت‌های جهانی، خاطرنشان کرد: ورزشکاران بانوی خراسان جنوبی در سال جاری در بسیاری از موفقیت‌ها سهیم هستند و تعدادی از بانوان ما در رشته‌های مختلف تاکنون برای استان افتخارآفرینی کرده‌اند.

قناد بیان کرد: امیدواریم که بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای حضور بانوان ورزشکار در استان به‌خوبی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از چندین ورزشکار، مربی، داور، همسران ورزشکار، مادران قهرمان‌پرور آقا و خانم و خانواده شهدا در این آئین تجلیل می‌شود تا الگوی مناسبی در این زمینه ارائه شود.