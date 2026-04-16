باشگاه مهدی قایدی در امارات به دنبال جذب مربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر امارات که مهدی قایدی مهاجم ملی پوش کشورمان را در اختیار دارد در آستانه تغییر و تحولات کادرفنی است.
رسانه «۳۶۵scores» امارات خبر داد؛ باشگاه النصر امارات در ادامه برنامههای خود برای تقویت کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه، توجه ویژهای به لیگ مصر و باشگاه پیرامیدز معطوف کرده و در همین راستا، نام کرونوسلاو یورچیچ سرمربی کروات این تیم را در صدر گزینههای خود قرار داده است.
مدیران النصر امارات مذاکرات جدی برای بازگرداندن این مربی به فوتبال امارات آغاز کردهاند و گفته میشود یک پیشنهاد رسمی نیز برای هدایت تیم در اختیار او قرار گرفته است.
هدف باشگاه اماراتی از این اقدام، بهرهگیری از تجربه یورچیچ برای بازسازی تیم و افزایش توان رقابتی در لیگ حرفهای ادنوک عنوان شده است.
نکته قابل توجه اینکه این مربی کروات پیشتر نیز سابقه حضور روی نیمکت النصر را داشته و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ هدایت این تیم را برعهده گرفته بود. او در آن دوره موفق شد قهرمانی جام خلیج عربی را با این تیم کسب کند و عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت؛ موضوعی که باعث شده مدیران النصر نگاه مثبتی به بازگشت دوباره او داشته باشند.
با این حال، جذب این مربی با مانعی جدی همراه است؛ باشگاه مصری پیرامیدز تمایلی به از دست دادن سرمربی خود ندارد و عملکرد باثبات و نتایج قابل قبول این تیم تحت هدایت یورچیچ باعث شده مدیران باشگاه برای حفظ او مصمم باشند.
با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود روزهای آینده تکلیف این پرونده مشخص شود؛ اینکه آیا این مربی کروات بار دیگر به فوتبال امارات بازمیگردد یا به کار خود در فوتبال مصر ادامه خواهد داد.
نظر شما