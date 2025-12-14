زارع: فولاد مبارکه پشتیبان اصلی ساخت مسکن و جهیزیه مددجویان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع روز یکشنبه در آئین امضای تفاهمنامه همکاری با فولاد مبارکه با هدف توانمندسازی و حمایت از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان، با بیان اینکه مأموریت اصلی کمیته امداد احیا و بازگرداندن خانوادهها و افراد به چرخه زندگی عادی از طریق توانمندسازی است، اظهار کرد: مفتخریم که از حمایتهای مردمی، خیران و شرکتهای بزرگ مانند گروه فولاد مبارکه بهره میبریم.
وی ادامه داد: این گروه عظیم به ویژه در سالیان اخیر پشتیبان اصلی ما در ایفای مسئولیت اجتماعی بوده و تعامل بسیار خوبی شکل گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: تلاش کردیم حمایتهای فولاد مبارکه به طور عمده در راستای توانمندسازی و با اولویت شهرستانهای همجوار این شرکت صورت گیرد.
زارع یکی از مهمترین محورهای همکاری را ساخت و تکمیل مسکن برای خانوادههای تحت پوشش عنوان کرد و گفت: این اقدام یکی از مؤثرترین خدمات در توانمندسازی است.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی با همکاری فولاد مبارکه تکمیل شد که ۹۰ واحد آن در شهر مجلسی (همجوار با شرکت) بوده است که امروز به صورت نمادین تحویل مددجویان میشود.
وی افزود: امسال تاکنون ۵۸۲ واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و در چند سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود یک هزار واحد ساخته و تکمیل کردهایم که در همه این سالها فولاد مبارکه پشتیبان اصلی بوده است.
زارع محور دوم همکاری را کمک به ازدواج آسان و تأمین جهیزیه برای ایجاد خانواده پایدار برشمرد و اعلام کرد: کمیته امداد خود را مکلف به کمک در این سنت حسنه میداند. در سال جاری بیش از هشت هزار و ۲۴۶ سری جهیزیه با کمکهای مردمی و خیرین تأمین و توزیع شده که ۳۰۰ سری آن در راستای تفاهم و همافزایی با فولاد مبارکه بوده است. امروز نیز توفیق داریم در خدمت جمعی از نوعروسان عزیز خانواده بزرگ امداد باشیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان به تأمین لوازم ضروری منزل به عنوان یکی دیگر از نیازهای خانوادهها اشاره کرد و گفت: امسال تاکنون بیش از هفت هزار و ۲۰۰ سری کالای ضروری تأمین و توزیع شده که ۵۰۰ سری آن با مشارکت فولاد مبارکه بوده و عمده این کمکها با اولویت شهرستان مبارکه و سپس شهرستانهای اطراف و شرق اصفهان انجام گرفته است.
وی در ادامه به وضعیت بیماران تحت پوشش پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار بیمار زمینگیر، صعبالعلاج و خاص داریم که مکلف به تأمین نیازهای ضروری آنان هستیم. در این زمینه نیز فولاد مبارکه پشتیبان بوده و بیش از یک هزار قلم تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اکسیژنساز، تشک مواج، ویلچر و حتی پوشینه برای تأمین حداقل نیازهای این بیماران فراهم شده است.
زارع با تأکید بر رویکرد توانمندسازی، به حمایت ویژه از جوانان و استعدادهای برتر اشاره کرد و گفت: بیش از سه هزار و ۲۰۰ استعداد برتر را در زمینههای علمی، ورزشی و قرآنی شناسایی کردهایم و با حمایتهای ویژه در تأمین هزینههای تحصیلی، تجهیزات، مشاوره و برگزاری اردوها، به شکوفایی آنان کمک میکنیم. فولاد مبارکه یکی از گروههایی است که به صورت ویژه با ما همکاری میکند.
وی افزود: در سال گذشته و جاری، با تأمین تجهیزات برای دانشجویان تحت پوشش (که امروز تعدادی از آنان حضور دارند) در رشتههای معتبر و مقاطع ارشد و دکتری، حمایت کردهایم. این دانشجویان به زودی از تأثیرگذاران جامعه و صنعت خواهند بود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: بیش از ۴۳ هزار دانشآموز تحت پوشش داریم و به جرأت میگویم با حمایتهای کمیته امداد، هیچ دانشآموزی در استان و کشور به دلیل فقر از تحصیل بازنمانده است.
به گفته وی، حداقلهایی مانند لوازمالتحریر و هزینههای تحصیلی تأمین میشود و فولاد مبارکه همواره یکی از پشتیبانان اصلی در تأمین لوازمالتحریر بوده است. امسال پنج هزار بسته از ۴۰ هزار بسته لوازمالتحریر با کمک این شرکت تأمین شد و سال گذشته نیز بستههای وسیع و مناسبی توزیع کردیم.
زارع یکی دیگر از محورهای تعامل را مهارتآموزی برای دانشآموزان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: برگزاری اردوهای مهارتی برای آمادهسازی آنان جهت ورود به بازار کار، با کمک فولاد مبارکه و استفاده از اساتید مجرب دانشگاه و صنعت انجام شده است. در تابستان گذشته برنامههای بسیار خوبی داشتیم و پشتیبانی اصلی در برگزاری این اردوها بر عهده فولاد مبارکه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد که فولاد مبارکه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان فولاد و کمیته امداد نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند کرد. همچنین تأمین یکهزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماریهای صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعدادهای برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردوهای مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای وام قرض الحسنه که سهم فولاد ۶ میلیارد تومان خواهد بود از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در راستای همافزایی میان صنعت و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی واقعی مددجویان و کاهش فقر مطلق در کشور منعقد شده است.
در برنامه امروز حدود ۶۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد حضور داشتند که به صورت نمادین به ۲ نفر از آنان جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس شویی اهدا شد.
نظر شما