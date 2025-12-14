عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر مجلسی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور سعید زرندی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، عملیات طراحی و اجرای تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر مجلسی آغاز شد.

برآورد کلی هزینه این پروژه حدود بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان است که شرکت فولاد مبارکه نیمی از این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان را تقبل کرده و مابقی با مشارکت دولت تأمین خواهد شد.

هزینه ساخت دو دستگاه پل حدود ۱۶۵ میلیارد تومان، آسفالت و زیرسازی ۱۴۳ میلیارد تومان و بخش‌های دیگر حدود ۵۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این پروژه هم‌اکنون در مرحله مطالعه قرار دارد و حدود ۵۰ درصد از بخش عمرانی مجموعه توسط فولاد مبارکه تأمین می‌شود.

این تقاطع غیرهمسطح با هدف بهبود تردد، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در ورودی شهر مجلسی اجرا خواهد شد و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های منطقه خواهد داشت.

تحویل نمادین کلید دو واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد

در ادامه، به صورت نمادین کلید دو واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل داده شد. شرکت فولاد مبارکه در ساخت مجتمع مسکونی ۵۸۰ واحدی مددجویان در شهر جدید مجلسی (مبارکه) مشارکت داشته و هزینه ساخت حدود ۱۰۰ واحد را تقبل کرده است. متراژ این واحدها ۷۳ تا ۸۵ متری است.

سعید زرندی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: طی تفاهم با مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) امسال تا ۴۵ میلیارد تومان در سرفصل‌های مختلف مشارکت کردیم که یکی از آنها هم تکمیل این ساختمان‌ها بود که ما بخشی از سهم مددجویان را برای ۹۰ واحد مسکونی به عهده گرفتیم.

این اقدامات در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت فولاد مبارکه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام شده است.