به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین دهناد ظهر یکشنبه در نشست خود با خبرنگاران که در محل سالن اجتماعات شهرداری قم هم زمان با روز ملی حمل و نقل برگزار شد بیان کرد: مدیریت ترافیک در کلانشهری مانند قم در مناسبت‌های خاص مذهبی باید مدیریت شود و الویت ما در این ایام توسعه پارک سوارها بوده به طوری که در طرح جامع قم، چهار پارک‌سوار در چهار جهت شهر پیش‌بینی شده‌است.

وی ابراز کرد: رایگان شدن پارک‌سوارها و انتقال زائران با ناوگان اتوبوسرانی به حرم مطهر از جمله اقدامات تشویقی برای کاهش ورود خودرو به هسته مرکزی شهر به‌شمار می‌رود.

دهناد در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با مشکلات گره‌های ترافیکی در مناسبت‌های خاص مذهبی در قم اظهار داشت: هنوز به سیستم حمل‌ونقل عمومی مطلوب و کارآمد نرسیده‌ایم، با وجودی که وضعیت در مقایسه با گذشته مطلوب‌تر شده است اما هم چنان با چالش‌های ترافیکی روبرو هستیم مشکلاتی از قبیل معابر کم عرض در هسته مرکزی و اطراف حرم و هم چنین محدودیت در ایجاد خطوط ویژه اتوبوس وجود دارد در قم نگاه خودرو محوری در طراحی‌های شهری غلبه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت شفاف سازی عنوان کرد: موضوع شفاف سازی از دغدغه‌های مهم ما بوده و معتقد هستیم هنوز به جایگاه مطلوبی نرسیده ایم و طرح‌هایی که در این زمینه تهیه شده در اتاق شیشه‌ای شکل نگرفته شورای شهر جلسات هفتگی را به صورت علنی برگزار می‌کند و قبول داریم اراده لازم برای قرار گرفتن همه فرآینده شکل نگرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل کلانشهر قم گفت: اگر بخواهیم مقایسه‌ای از وضعیت موجود ناوگان عمومی شهری قم داشته باشیم باید توجه کنیم در سال ۱۴۰۰، تعداد اتوبوس‌های فعال در خطوط شهری حدود ۱۰۰ دستگاه بود که فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب داشت.

دهناد افزود: امروز این عدد حداقل ۲ برابر شده که طی برنامه ریزی صورت گفته در چند ماه آینده، تعداد اتوبوس‌های فعال به ۳۰۰ دستگاه خواهد رسید، تحقق این هدف با قراردادهای جدید و ورود ۴۰ دستگاه اتوبوس در دست پیگیری است و به این ترتیب، طی یک دوره چهار تا پنج‌ساله، ظرفیت ناوگان شهری رشدی سه‌برابری خواهد داشت.